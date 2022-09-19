19 Eyl 2022 - 21:20- Belediyeler

Ankara Haber; Başkan Ercan’dan Anne Çocuk Şenliği’nde Kreş Müjdesi...

ABONE OL Google News Sayfamız

Sincan Belediyesi Evliya Çelebi, Yenikent ve Temelli Anne Çocuk Oyun Evleri’nin ortaklaşa düzenlediği bir programla “Anne Çocuk Şenliği” düzenlendi. Anneler ve çocuklar bir yandan yeni eğitim öğretim yılını kutlarken bir yandan da çocuklar bütün bir yıl öğrendiklerini sergileme imkânı buldu.
Ankara Haber; Başkan Ercan’dan Anne Çocuk Şenliği’nde Kreş Müjdesi... mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Şenliğe katılan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın anne ve çocuklara bir de müjdesi vardı. Başkan Ercan Sincan’a 5 adet kreş yapılacağının haberini verdi. Aileye ve çocuklara büyük önem veren Sincan Belediyesi, Bebek Kütüphanesi, Anne Çocuk Oyun Evleri ve Hanım Konakları’nda verilen eğitimler ve yapılan faaliyetlerle bu alanda marka olmaya devam ediyor. Eğitim öğretim döneminin de başlamasıyla anne ve çocuklar için muhteşem bir “Anne Çocuk Şenliği” düzenleyen Sincan Belediyesi vatandaştan yine tam not aldı. 

Evliya Çelebi, Yenikent ve Temelli Anne Çocuk Oyun Evleri’nin organize ettiği Anne Çocuk Şenliği Sincan Rüstem Altunbaş Konferans salonunda gerçekleşti. Çocuklar Seyit Onbaşı, Barış Manço, Neşet Ertaş gibi toplumda iz bırakan isimleri canlandırdıkları bir gösteri yaparken, yıl boyu öğrendikleri İngilizce, müzik, drama alanlarında da marifetlerini sergilediler. Geri dönüştürülmüş kıyafet ve aksesuarlardan oluşan bir moda defilesinin de yapıldığı Anne Çocuk Şenliğinde, anneler ve çocuklar karaoke yarışması yaparak eğlenceli vakit geçirdi. 

SİNCAN’A 5 ADET KREŞ YAPILACAK 

Kadınlar ve çocuklarla ilgili projelere büyük destek veren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve eşi Emine Ercan da Anne Çocuk Şenliği’ne katıldı. Programda konuşan Başkan Ercan “Bugün burada adeta kutlama yapıyoruz. Bunca yıldır yaptığımız anne çocuk etkinliği her yıl üstüne koyarak yürüyen bir süreç oldu ve bu yıl da yenisine başlıyoruz. Bir müjdem var size. Şimdi inşallah 5 tane kreş yapımına başladık. İnşallah önümüzdeki yaz dönemine kadar tamamlanır. Çocuklarınız kreş dönemine geldiğinde aklınızda olsun. Böylesine enerji dolu bir etkinlik için de emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim.”

# Ankara Haber; Başkan Ercan’dan Anne Çocuk Şenliği’nde Kreş Müjdesi, ankara, ankara sincan, sincan belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Altınok Gaziler Gününde Kahramanları Ziyaret Etti... mask
Ankara Haber; Altınok Gaziler Gününde Kahramanları Ziyaret Etti...
Ankara Haber; Gölbaşı’nda 19 Eylül Gaziler Günü Anması... mask
Ankara Haber; Gölbaşı’nda 19 Eylül Gaziler Günü Anması...
Ankara Haber; Keçiören’e 60 Adet Atık Toplama Merkezi Kazandırıldı... mask
Ankara Haber; Keçiören’e 60 Adet Atık Toplama Merkezi Kazandırıldı...
Ankara Haber; Pursaklar’da Değişim ve Dönüşüm Devam Ediyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Değişim ve Dönüşüm Devam Ediyor...
Ankara Haber; Sivrihisar Hava Gösterilerinin En Özel Konukları Keçiören’den... mask
Ankara Haber; Sivrihisar Hava Gösterilerinin En Özel Konukları Keçiören’den...
Ankara Haber; Keçiören'de Can Dostlar Şefkatli Ellerde Besleniyorlar... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Can Dostlar Şefkatli Ellerde Besleniyorlar...
Ankara Haber; 18 Bin Konutun 3 bin 645’i Mamak’ta İnşa Edilecek! mask
Ankara Haber; 18 Bin Konutun 3 bin 645’i Mamak’ta İnşa Edilecek!
Ankara Haber; Mamak Ekin Yüzme Havuzu Faaliyete Girdi... mask
Ankara Haber; Mamak Ekin Yüzme Havuzu Faaliyete Girdi...
Ankara Haber; Pursaklar'da Özel Gereksinimli Gençler Yeşil Sahalarda... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Özel Gereksinimli Gençler Yeşil Sahalarda...
Ankara Haber; Etimesgut Süvari Mahallesi Asfaltlanıyor Sırada Piyade Var... mask
Ankara Haber; Etimesgut Süvari Mahallesi Asfaltlanıyor Sırada Piyade Var...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Gölbaşı’nda 19 Eylül Gaziler Günü Anması... mask
Ankara Haber; Gölbaşı’nda 19 Eylül Gaziler Günü Anması...
Ankara Haber; Altınok Gaziler Gününde Kahramanları Ziyaret Etti... mask
Ankara Haber; Altınok Gaziler Gününde Kahramanları Ziyaret Etti...
Ankara Haber; Keçiören’e 60 Adet Atık Toplama Merkezi Kazandırıldı... mask
Ankara Haber; Keçiören’e 60 Adet Atık Toplama Merkezi Kazandırıldı...
Ankara Haber; Pursaklar’da Değişim ve Dönüşüm Devam Ediyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Değişim ve Dönüşüm Devam Ediyor...
Ankara Haber; Sivrihisar Hava Gösterilerinin En Özel Konukları Keçiören’den... mask
Ankara Haber; Sivrihisar Hava Gösterilerinin En Özel Konukları Keçiören’den...
Ankara Haber; Keçiören'de Can Dostlar Şefkatli Ellerde Besleniyorlar... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Can Dostlar Şefkatli Ellerde Besleniyorlar...
Ankara Haber; Pursaklar'da Özel Gereksinimli Gençler Yeşil Sahalarda... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Özel Gereksinimli Gençler Yeşil Sahalarda...
Ankara Haber; 18 Bin Konutun 3 bin 645’i Mamak’ta İnşa Edilecek! mask
Ankara Haber; 18 Bin Konutun 3 bin 645’i Mamak’ta İnşa Edilecek!
Ankara Haber; Mamak Ekin Yüzme Havuzu Faaliyete Girdi... mask
Ankara Haber; Mamak Ekin Yüzme Havuzu Faaliyete Girdi...
Ankara Haber; Etimesgut Süvari Mahallesi Asfaltlanıyor Sırada Piyade Var... mask
Ankara Haber; Etimesgut Süvari Mahallesi Asfaltlanıyor Sırada Piyade Var...

19 Eyl 2022 - 21:20 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Haber; Altınok Gaziler Gününde Kahramanları Ziyaret Etti... mask
Ankara Haber; Altınok Gaziler Gününde Kahramanları Ziyaret Etti...
Ankara Haber; Gölbaşı’nda 19 Eylül Gaziler Günü Anması... mask
Ankara Haber; Gölbaşı’nda 19 Eylül Gaziler Günü Anması...
Ankara Haber; Başkan Ercan’dan Anne Çocuk Şenliği’nde Kreş Müjdesi... mask
Ankara Haber; Başkan Ercan’dan Anne Çocuk Şenliği’nde Kreş Müjdesi...
Ankara Haber; Keçiören’e 60 Adet Atık Toplama Merkezi Kazandırıldı... mask
Ankara Haber; Keçiören’e 60 Adet Atık Toplama Merkezi Kazandırıldı...
Ankara Haber; Sivrihisar Hava Gösterilerinin En Özel Konukları Keçiören’den... mask
Ankara Haber; Sivrihisar Hava Gösterilerinin En Özel Konukları Keçiören’den...
Ankara Haber; Keçiören'de Can Dostlar Şefkatli Ellerde Besleniyorlar... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Can Dostlar Şefkatli Ellerde Besleniyorlar...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL