Ankara Haber; Başkan Ercan’dan Anne Çocuk Şenliği’nde Kreş Müjdesi...

Şenliğe katılan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın anne ve çocuklara bir de müjdesi vardı. Başkan Ercan Sincan’a 5 adet kreş yapılacağının haberini verdi. Aileye ve çocuklara büyük önem veren Sincan Belediyesi, Bebek Kütüphanesi, Anne Çocuk Oyun Evleri ve Hanım Konakları’nda verilen eğitimler ve yapılan faaliyetlerle bu alanda marka olmaya devam ediyor. Eğitim öğretim döneminin de başlamasıyla anne ve çocuklar için muhteşem bir “Anne Çocuk Şenliği” düzenleyen Sincan Belediyesi vatandaştan yine tam not aldı.

Evliya Çelebi, Yenikent ve Temelli Anne Çocuk Oyun Evleri’nin organize ettiği Anne Çocuk Şenliği Sincan Rüstem Altunbaş Konferans salonunda gerçekleşti. Çocuklar Seyit Onbaşı, Barış Manço, Neşet Ertaş gibi toplumda iz bırakan isimleri canlandırdıkları bir gösteri yaparken, yıl boyu öğrendikleri İngilizce, müzik, drama alanlarında da marifetlerini sergilediler. Geri dönüştürülmüş kıyafet ve aksesuarlardan oluşan bir moda defilesinin de yapıldığı Anne Çocuk Şenliğinde, anneler ve çocuklar karaoke yarışması yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

SİNCAN’A 5 ADET KREŞ YAPILACAK

Kadınlar ve çocuklarla ilgili projelere büyük destek veren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve eşi Emine Ercan da Anne Çocuk Şenliği’ne katıldı. Programda konuşan Başkan Ercan “Bugün burada adeta kutlama yapıyoruz. Bunca yıldır yaptığımız anne çocuk etkinliği her yıl üstüne koyarak yürüyen bir süreç oldu ve bu yıl da yenisine başlıyoruz. Bir müjdem var size. Şimdi inşallah 5 tane kreş yapımına başladık. İnşallah önümüzdeki yaz dönemine kadar tamamlanır. Çocuklarınız kreş dönemine geldiğinde aklınızda olsun. Böylesine enerji dolu bir etkinlik için de emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim.”