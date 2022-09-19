19 Eyl 2022 - 16:11- Belediyeler G: 19 Eyl 2022 - 16:12

Ankara Haber; Gölbaşı’nda 19 Eylül Gaziler Günü Anması...

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Gölbaşı’nda 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle anma programı düzenlendi. Gaziler Günü anmasında ilk tören, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşti. Atatürk Anıtı'na Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesi tarafından çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Ankara Haber; Gölbaşı’nda 19 Eylül Gaziler Günü Anması... mask
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Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenden sonra Atatürk Sahil Parkı’nda anma programı düzenlendi. Program kapsamında Polis Akademisi Bando Takımı ve ilköğretim öğrencileri hazırladıkları etkinlikleri sundu. Gazilerle hatıra fotoğrafı çekilmesiyle program sona erdi. Gaziler Günü vesilesiyle gaziler onuruna Vilayetler Evi’nde yemek düzenlendi.

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, gazilerin çok değerli ve önemli olduğuna vurgu yaparak yemeğe katılan gazilere ve yakınlarına sağlık ve afiyet diledi. Şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler adına okunan dua ile program sonlanırken programa katılanlar Gölbaşı Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği’ni ziyaret etti. 

19 Eylül Gaziler Günü programına Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, Gölbaşı Belediye Başkan Vekili Şükrü İnaltekin, Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanı Mikail Arıkan, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Doğan, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, Gaziler, parti ve STK temsilcileri ile muhtarlar, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

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19 Eyl 2022 - 16:11 - Belediyeler

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