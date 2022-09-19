19 Eyl 2022 - 21:21- Gündem

İlk uzay görevi için imzalar atıldı!

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin insanlı ilk uzay görevi için Axiom Space ile anlaşma imzalandığını duyurdu.
İlk uzay görevi için imzalar atıldı! mask
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ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Milli Uzay Programı çerçevesinde uzaya gönderilecek ilk Türk astronotun eğitimi için
Axiom Space ile anlaşma imzalandığını duyurdu.

Bakan Varank paylaşımında, "Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştireceğimiz insanlı ilk uzay görevinde tarihi bir anlaşmaya imza attık. Seçim süreci devam eden Türk uzay yolcusunun eğitim ve uçuş hizmeti için Axiom Space ile ile işbirliği yapacağız. Milli Uzay Programı ile hayaller gurura dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

19 Eyl 2022 - 21:21 - Gündem

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