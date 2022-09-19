İlk uzay görevi için imzalar atıldı!

ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Milli Uzay Programı çerçevesinde uzaya gönderilecek ilk Türk astronotun eğitimi için
Axiom Space ile anlaşma imzalandığını duyurdu.
Bakan Varank paylaşımında, "Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştireceğimiz insanlı ilk uzay görevinde tarihi bir anlaşmaya imza attık. Seçim süreci devam eden Türk uzay yolcusunun eğitim ve uçuş hizmeti için Axiom Space ile ile işbirliği yapacağız. Milli Uzay Programı ile hayaller gurura dönüşüyor" ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.