Ankara Haber; Sincan’da Parklar Çocuklar İçin Hazır...

Sincan’da bulunan parklarda çocuk oyun grupları ile kauçuk zeminlerin bakım ve onarım çalışmaları yapılırken, parklar çocuklar için hazırlanıyor. Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan parklarda sadece oyun alanlarını değil yürüyüş yolları ve halı sahaları da yeniledi.
Çocukların daha rahat ve güvenli ortamlarda oyun oynayarak keyifli zaman geçirmeleri amacıyla çocuk oyun alanlarındaki kauçuk zeminlerin bakımı yapılıyor.
Sene başından bu yana 52 adet çocuk oyun alanı kauçuk zeminle kaplanırken, 13 adet yürüyüş yolunun sentetik çim yürüyüş halısı yenilendi. Halı sahalarda futbol oynayan çocuklar ve gençleri de unutmayan Sincan Belediyesi, 3 adet halı sahanın çim halılarını, kale filelerini ve saha tavan filesini de yenilerek hem daha güvenli olmasını hem de daha canlı bir görünüme kavuşmasını sağladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.