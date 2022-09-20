20 Eyl 2022 - 16:11- Belediyeler

Ankara Haber; Sincan’da Parklar Çocuklar İçin Hazır...

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Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parklarda yenileme ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Çocuk oyun alanlarından yürüyüş yollarına, halı sahalardan kale filelerine kadar yenilenen parklar Sincanlılar için daha rahat ve keyifli zaman geçirecek bir ortam sunuyor.
Ankara Haber; Sincan’da Parklar Çocuklar İçin Hazır... mask
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Sincan’da bulunan parklarda çocuk oyun grupları ile kauçuk zeminlerin bakım ve onarım çalışmaları yapılırken, parklar çocuklar için hazırlanıyor. Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan parklarda sadece oyun alanlarını değil yürüyüş yolları ve halı sahaları da yeniledi. 

Çocukların daha rahat ve güvenli ortamlarda oyun oynayarak keyifli zaman geçirmeleri amacıyla çocuk oyun alanlarındaki kauçuk zeminlerin bakımı yapılıyor.

Sene başından bu yana 52 adet çocuk oyun alanı kauçuk zeminle kaplanırken, 13 adet yürüyüş yolunun sentetik çim yürüyüş halısı yenilendi. Halı sahalarda futbol oynayan çocuklar ve gençleri de unutmayan Sincan Belediyesi, 3 adet halı sahanın çim halılarını, kale filelerini ve saha tavan filesini de yenilerek hem daha güvenli olmasını hem de daha canlı bir görünüme kavuşmasını sağladı.
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20 Eyl 2022 - 16:11 - Belediyeler

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