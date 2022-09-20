Ankara Haber; Pursaklar’da Dolu Dolu Geçen Gaziler Günü...

Pursaklar Belediyesi, vatan uğruna canını siper eden kahramanlar için Gaziler Günü’nde Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Pursaklar Temsilciliğinin açılışını gerçekleştirdi.

Her türlü detayın titizlikle düşünüldüğü ve bütün masraflarının Pursaklar Belediyesi tarafından karşılandığı Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Pursaklar Temsilciliğinin açılışına; Ankara Valisi Vasip Şahin, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ak Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Ak Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar, gazi ve gazi yakınları katıldı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Pursaklar Temsilciliğinin açılışının ardından vatan uğruna canlarını hiç düşünmeden ortaya koyan Gaziler onuruna yemek programı düzenledi.

Gerçekleştirilen yemek programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ak Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Ak Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ak Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, şehit yakınları, gazi ve gazi aileleri katılım sağladı.

‘‘Kahraman Gazilerimiz için ne yapsak azdır’’

Günün anlam ve önemine binaen kısa bir konuşma gerçekleştiren Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Ülkemizin bağımsızlığı, huzuru ve güvenliği için her türlü fedakârlığı göze alarak, bu uğurda tereddüt etmeden canlarını feda etmeyi göze alan gazilerimizle bu özel günde bir araya gelmek istedik. Bu nedenle bizlere emanet edilen şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin aziz hatıralarını sonsuza kadar yaşatmak hepimizin ortak görevidir. Kahraman Gazilerimiz için ne yapsak azdır. Bacağım, kolum, gözüm olmadan yaşayabilirim ama vatanım olmadan yaşayamam diyen ve aziz vatanımız uğrana bedel ödeyen tüm kahraman Gazilerimizin Gaziler Günü kutlu olsun’’ dedi.

‘‘Siz bizim ebedi komutanlarımızsınız’’

Ülkenin ve milletin bekası için bir an olsun düşünmeden canını ortaya koyan aziz şehitlere ve kahraman gazilere minnettar olduklarını dile getiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; ‘‘Siz buranın gazileri buranın şehit aileleri siz bizim ebedi komutanlarımızsınız. Gazilerimiz kolunu, gözünü, ayağını kaybetti. Gaziler Günü'nde siz, ebedi komutanlarımızın huzurunda; Kahraman Gazilerimizin ve ailelerinin, Şehit ailelerimizin huzurunda tekmil veriyorum: Tendürek tertemiz. Karadeniz tertemiz.

Amanos Dağları tertemiz. Erzurum, Muş, Bingöl, Elazığ, Kars Çemçe-Madur Bölgesi tertemiz. 2023 yılı, 29 Ekim Cumhuriyetin yüzüncü yılında milletimize sözümüzdür, Allah’ın izniyle bu ülkenin içerisinde bir tek terörist kalmayacak. Her taraf tertemiz olacak. 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize sağlıklı, mutlu bir ömür diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, tek tek masaları gezerek şehit yakınları, gazi ve gazi aileleri ile bir süre sohbet etti.