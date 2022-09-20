20 Eyl 2022 - 16:12- Belediyeler

Ankara Haber; Pursaklar’da Dolu Dolu Geçen Gaziler Günü...

ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediyesi tarafından, bütün masrafların karşılandığı Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Pursaklar Temsilciliğinin açılışı ve ilçede yaşayan şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verildi.
Ankara Haber; Pursaklar’da Dolu Dolu Geçen Gaziler Günü... mask
+5
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediyesi, vatan uğruna canını siper eden kahramanlar için Gaziler Günü’nde Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Pursaklar Temsilciliğinin açılışını gerçekleştirdi.

Her türlü detayın titizlikle düşünüldüğü ve bütün masraflarının Pursaklar Belediyesi tarafından karşılandığı Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Pursaklar Temsilciliğinin açılışına; Ankara Valisi Vasip Şahin, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ak Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Ak Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar, gazi ve gazi yakınları katıldı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Pursaklar Temsilciliğinin açılışının ardından vatan uğruna canlarını hiç düşünmeden ortaya koyan Gaziler onuruna yemek programı düzenledi.

Gerçekleştirilen yemek programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ak Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Ak Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ak Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, şehit yakınları, gazi ve gazi aileleri katılım sağladı.

 ‘‘Kahraman Gazilerimiz için ne yapsak azdır’’

Günün anlam ve önemine binaen kısa bir konuşma gerçekleştiren Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Ülkemizin bağımsızlığı, huzuru ve güvenliği için her türlü fedakârlığı göze alarak, bu uğurda tereddüt etmeden canlarını feda etmeyi göze alan gazilerimizle bu özel günde bir araya gelmek istedik. Bu nedenle bizlere emanet edilen şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin aziz hatıralarını sonsuza kadar yaşatmak hepimizin ortak görevidir. Kahraman Gazilerimiz için ne yapsak azdır. Bacağım, kolum, gözüm olmadan yaşayabilirim ama vatanım olmadan yaşayamam diyen ve aziz vatanımız uğrana bedel ödeyen tüm kahraman Gazilerimizin Gaziler Günü kutlu olsun’’ dedi.

‘‘Siz bizim ebedi komutanlarımızsınız’’

Ülkenin ve milletin bekası için bir an olsun düşünmeden canını ortaya koyan aziz şehitlere ve kahraman gazilere minnettar olduklarını dile getiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; ‘‘Siz buranın gazileri buranın şehit aileleri siz bizim ebedi komutanlarımızsınız. Gazilerimiz kolunu, gözünü, ayağını kaybetti. Gaziler Günü'nde siz, ebedi komutanlarımızın huzurunda; Kahraman Gazilerimizin ve ailelerinin, Şehit ailelerimizin huzurunda tekmil veriyorum: Tendürek tertemiz. Karadeniz tertemiz.

Amanos Dağları tertemiz. Erzurum, Muş, Bingöl, Elazığ, Kars Çemçe-Madur Bölgesi tertemiz. 2023 yılı, 29 Ekim Cumhuriyetin yüzüncü yılında milletimize sözümüzdür, Allah’ın izniyle bu ülkenin içerisinde bir tek terörist kalmayacak. Her taraf tertemiz olacak. 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize sağlıklı, mutlu bir ömür diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, tek tek masaları gezerek şehit yakınları, gazi ve gazi aileleri ile bir süre sohbet etti.

# Ankara Haber; Pursaklar’da Dolu Dolu Geçen Gaziler Günü..., Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı , İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ankara, ankara pursaklar, pursaklar belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Keçiören’de Gaziler Günü Kutlandı... mask
Ankara Haber; Keçiören’de Gaziler Günü Kutlandı...
Ankara Haber; Pursaklar Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı’nda Büyük Dönüşüm... mask
Ankara Haber; Pursaklar Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı’nda Büyük Dönüşüm...
Ankara Haber; Keçiören' de Anı Ölümsüzleştirmek İsteyen Çekim Platosuna Koşuyor... mask
Ankara Haber; Keçiören' de Anı Ölümsüzleştirmek İsteyen Çekim Platosuna Koşuyor...
Ankara Haber; Kahramankazan Belediyesi Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna Yemek Verdi mask
Ankara Haber; Kahramankazan Belediyesi Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna Yemek Verdi
Ankara Haber; Sincan’da Parklar Çocuklar İçin Hazır... mask
Ankara Haber; Sincan’da Parklar Çocuklar İçin Hazır...
Ankara Haber; Çankaya'dan Türkiye'de Bir İlk Daha...3 Bin İlkokul Öğrencisine Her Gün Sıcak Öğle Yemeği! mask
Ankara Haber; Çankaya'dan Türkiye'de Bir İlk Daha...3 Bin İlkokul Öğrencisine Her Gün Sıcak Öğle Yemeği!
Kahramankazan Belediyesi Çevre ve Doğa Dostu Uygulamalarıyla Fark Yaratıyor... mask
Kahramankazan Belediyesi Çevre ve Doğa Dostu Uygulamalarıyla Fark Yaratıyor...
Mamak Ankara’nın İlk Edebiyat Festivaline Ev Sahipliği Yapıyor... 'Ankara Edebiyat Festivali' Ne Zaman Başlıyor? mask
Mamak Ankara’nın İlk Edebiyat Festivaline Ev Sahipliği Yapıyor... 'Ankara Edebiyat Festivali' Ne Zaman Başlıyor?
Ankara Haber; Altınok Gaziler Gününde Kahramanları Ziyaret Etti... mask
Ankara Haber; Altınok Gaziler Gününde Kahramanları Ziyaret Etti...
Ankara Haber; Gölbaşı’nda 19 Eylül Gaziler Günü Anması... mask
Ankara Haber; Gölbaşı’nda 19 Eylül Gaziler Günü Anması...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Keçiören’de Gaziler Günü Kutlandı... mask
Ankara Haber; Keçiören’de Gaziler Günü Kutlandı...
Başkentin Kültür Elçilerinin Sayısı Artıyor... mask
Başkentin Kültür Elçilerinin Sayısı Artıyor...
Ankara Haber; Keçiören' de Anı Ölümsüzleştirmek İsteyen Çekim Platosuna Koşuyor... mask
Ankara Haber; Keçiören' de Anı Ölümsüzleştirmek İsteyen Çekim Platosuna Koşuyor...
Ankara Haber; Kahramankazan Belediyesi Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna Yemek Verdi mask
Ankara Haber; Kahramankazan Belediyesi Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna Yemek Verdi
Ankara Haber; Pursaklar Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı’nda Büyük Dönüşüm... mask
Ankara Haber; Pursaklar Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı’nda Büyük Dönüşüm...
Ankara Haber; Sincan’da Parklar Çocuklar İçin Hazır... mask
Ankara Haber; Sincan’da Parklar Çocuklar İçin Hazır...
Ankara Haber; Çankaya'dan Türkiye'de Bir İlk Daha...3 Bin İlkokul Öğrencisine Her Gün Sıcak Öğle Yemeği! mask
Ankara Haber; Çankaya'dan Türkiye'de Bir İlk Daha...3 Bin İlkokul Öğrencisine Her Gün Sıcak Öğle Yemeği!
Kahramankazan Belediyesi Çevre ve Doğa Dostu Uygulamalarıyla Fark Yaratıyor... mask
Kahramankazan Belediyesi Çevre ve Doğa Dostu Uygulamalarıyla Fark Yaratıyor...
Mamak Ankara’nın İlk Edebiyat Festivaline Ev Sahipliği Yapıyor... 'Ankara Edebiyat Festivali' Ne Zaman Başlıyor? mask
Mamak Ankara’nın İlk Edebiyat Festivaline Ev Sahipliği Yapıyor... 'Ankara Edebiyat Festivali' Ne Zaman Başlıyor?
Ankara Elektrik Kesintisi! 20 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 20 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

20 Eyl 2022 - 16:12 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Haber; Keçiören’de Gaziler Günü Kutlandı... mask
Ankara Haber; Keçiören’de Gaziler Günü Kutlandı...
Ankara Haber; Kahramankazan Belediyesi Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna Yemek Verdi mask
Ankara Haber; Kahramankazan Belediyesi Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna Yemek Verdi
Ankara Haber; Pursaklar Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı’nda Büyük Dönüşüm... mask
Ankara Haber; Pursaklar Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı’nda Büyük Dönüşüm...
Ankara Haber; Pursaklar’da Dolu Dolu Geçen Gaziler Günü... mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Dolu Dolu Geçen Gaziler Günü...
Ankara Haber; Keçiören' de Anı Ölümsüzleştirmek İsteyen Çekim Platosuna Koşuyor... mask
Ankara Haber; Keçiören' de Anı Ölümsüzleştirmek İsteyen Çekim Platosuna Koşuyor...
Ankara Haber; Sincan’da Parklar Çocuklar İçin Hazır... mask
Ankara Haber; Sincan’da Parklar Çocuklar İçin Hazır...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL