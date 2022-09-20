Ankara Haber; Keçiören’de Gaziler Günü Kutlandı...

Gaziler Günü buluşmasına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un yanı sıra Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, Ankara’da yaşayan birçok gazi ve gazi yakını katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından düzenlenen Kur’an-ı Kerim tilavetiyle tüm şehit ve gaziler dualar eşliğinde anıldı.

Salondaki gazi ve gazi aileleriyle yakından ilgilenen ve onlara hitaben bir konuşma yapan Başkan Altınok, “Vatanımızı şehit ve gazilerimize borçluyuz. Şairimizin de dediği gibi ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.’ Tüm cephelerde milyonlarca şehit vererek Milli Mücadele’den zaferle çıktık. Küllerinden doğmuş bir milletin evlatlarıyız. Vatanımız, milletimiz, şerefimiz, dinimiz, bayrağımız varsa bunu başta Yüce Rabbime, daha sonra da büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehit ve gazilerimize borçluyuz. Allah hepsinden razı olsun. Tüm gazilerimizin Gaziler Günü kutlu olsun.” dedi.

Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay da tüm gazilerin özel gününü tebrik ederek vefat eden gazilere rahmet temennisinde bulundu.​