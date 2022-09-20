20 Eyl 2022 - 16:13- Belediyeler

Ankara Haber; Keçiören’de Gaziler Günü Kutlandı...

ABONE OL Google News Sayfamız

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla ilçedeki Estergon Türk Kültür Merkezi’nde Keçiören Kaymakamlığı ile iş birliğinde düzenlenen Gazilerle Buluşma programına katıldı.
Ankara Haber; Keçiören’de Gaziler Günü Kutlandı... mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Gaziler Günü buluşmasına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un yanı sıra Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, Ankara’da yaşayan birçok gazi ve gazi yakını katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından düzenlenen Kur’an-ı Kerim tilavetiyle tüm şehit ve gaziler dualar eşliğinde anıldı.

Salondaki gazi ve gazi aileleriyle yakından ilgilenen ve onlara hitaben bir konuşma yapan Başkan Altınok, “Vatanımızı şehit ve gazilerimize borçluyuz. Şairimizin de dediği gibi ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.’ Tüm cephelerde milyonlarca şehit vererek Milli Mücadele’den zaferle çıktık. Küllerinden doğmuş bir milletin evlatlarıyız. Vatanımız, milletimiz, şerefimiz, dinimiz, bayrağımız varsa bunu başta Yüce Rabbime, daha sonra da büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehit ve gazilerimize borçluyuz. Allah hepsinden razı olsun. Tüm gazilerimizin Gaziler Günü kutlu olsun.” dedi.

Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay da tüm gazilerin özel gününü tebrik ederek vefat eden gazilere rahmet temennisinde bulundu.​

# Ankara Haber; Keçiören’de Gaziler Günü Kutlandı..., Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Estergon Türk Kültür Merkezi, 19 Eylül Gaziler Günü, ankara, ankara keçiören, keçiören belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Pursaklar Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı’nda Büyük Dönüşüm... mask
Ankara Haber; Pursaklar Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı’nda Büyük Dönüşüm...
Ankara Haber; Pursaklar’da Dolu Dolu Geçen Gaziler Günü... mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Dolu Dolu Geçen Gaziler Günü...
Ankara Haber; Keçiören' de Anı Ölümsüzleştirmek İsteyen Çekim Platosuna Koşuyor... mask
Ankara Haber; Keçiören' de Anı Ölümsüzleştirmek İsteyen Çekim Platosuna Koşuyor...
Ankara Haber; Kahramankazan Belediyesi Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna Yemek Verdi mask
Ankara Haber; Kahramankazan Belediyesi Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna Yemek Verdi
Ankara Haber; Sincan’da Parklar Çocuklar İçin Hazır... mask
Ankara Haber; Sincan’da Parklar Çocuklar İçin Hazır...
Ankara Haber; Çankaya'dan Türkiye'de Bir İlk Daha...3 Bin İlkokul Öğrencisine Her Gün Sıcak Öğle Yemeği! mask
Ankara Haber; Çankaya'dan Türkiye'de Bir İlk Daha...3 Bin İlkokul Öğrencisine Her Gün Sıcak Öğle Yemeği!
Kahramankazan Belediyesi Çevre ve Doğa Dostu Uygulamalarıyla Fark Yaratıyor... mask
Kahramankazan Belediyesi Çevre ve Doğa Dostu Uygulamalarıyla Fark Yaratıyor...
Mamak Ankara’nın İlk Edebiyat Festivaline Ev Sahipliği Yapıyor... 'Ankara Edebiyat Festivali' Ne Zaman Başlıyor? mask
Mamak Ankara’nın İlk Edebiyat Festivaline Ev Sahipliği Yapıyor... 'Ankara Edebiyat Festivali' Ne Zaman Başlıyor?
Ankara Haber; Altınok Gaziler Gününde Kahramanları Ziyaret Etti... mask
Ankara Haber; Altınok Gaziler Gününde Kahramanları Ziyaret Etti...
Ankara Haber; Gölbaşı’nda 19 Eylül Gaziler Günü Anması... mask
Ankara Haber; Gölbaşı’nda 19 Eylül Gaziler Günü Anması...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Başkentin Kültür Elçilerinin Sayısı Artıyor... mask
Başkentin Kültür Elçilerinin Sayısı Artıyor...
Ankara Haber; Keçiören' de Anı Ölümsüzleştirmek İsteyen Çekim Platosuna Koşuyor... mask
Ankara Haber; Keçiören' de Anı Ölümsüzleştirmek İsteyen Çekim Platosuna Koşuyor...
Ankara Haber; Kahramankazan Belediyesi Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna Yemek Verdi mask
Ankara Haber; Kahramankazan Belediyesi Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna Yemek Verdi
Ankara Haber; Pursaklar Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı’nda Büyük Dönüşüm... mask
Ankara Haber; Pursaklar Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı’nda Büyük Dönüşüm...
Ankara Haber; Pursaklar’da Dolu Dolu Geçen Gaziler Günü... mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Dolu Dolu Geçen Gaziler Günü...
Ankara Haber; Sincan’da Parklar Çocuklar İçin Hazır... mask
Ankara Haber; Sincan’da Parklar Çocuklar İçin Hazır...
Ankara Haber; Çankaya'dan Türkiye'de Bir İlk Daha...3 Bin İlkokul Öğrencisine Her Gün Sıcak Öğle Yemeği! mask
Ankara Haber; Çankaya'dan Türkiye'de Bir İlk Daha...3 Bin İlkokul Öğrencisine Her Gün Sıcak Öğle Yemeği!
Kahramankazan Belediyesi Çevre ve Doğa Dostu Uygulamalarıyla Fark Yaratıyor... mask
Kahramankazan Belediyesi Çevre ve Doğa Dostu Uygulamalarıyla Fark Yaratıyor...
Mamak Ankara’nın İlk Edebiyat Festivaline Ev Sahipliği Yapıyor... 'Ankara Edebiyat Festivali' Ne Zaman Başlıyor? mask
Mamak Ankara’nın İlk Edebiyat Festivaline Ev Sahipliği Yapıyor... 'Ankara Edebiyat Festivali' Ne Zaman Başlıyor?
Ankara Elektrik Kesintisi! 20 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 20 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

20 Eyl 2022 - 16:13 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Haber; Keçiören’de Gaziler Günü Kutlandı... mask
Ankara Haber; Keçiören’de Gaziler Günü Kutlandı...
Ankara Haber; Kahramankazan Belediyesi Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna Yemek Verdi mask
Ankara Haber; Kahramankazan Belediyesi Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna Yemek Verdi
Ankara Haber; Pursaklar Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı’nda Büyük Dönüşüm... mask
Ankara Haber; Pursaklar Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı’nda Büyük Dönüşüm...
Ankara Haber; Pursaklar’da Dolu Dolu Geçen Gaziler Günü... mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Dolu Dolu Geçen Gaziler Günü...
Ankara Haber; Keçiören' de Anı Ölümsüzleştirmek İsteyen Çekim Platosuna Koşuyor... mask
Ankara Haber; Keçiören' de Anı Ölümsüzleştirmek İsteyen Çekim Platosuna Koşuyor...
Ankara Haber; Sincan’da Parklar Çocuklar İçin Hazır... mask
Ankara Haber; Sincan’da Parklar Çocuklar İçin Hazır...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL