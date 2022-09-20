Başkentin Kültür Elçilerinin Sayısı Artıyor...

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) ve Tohumluluk Vakfı iş birliğiyle kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen Ankara Miras Kültür Elçileri Pr ogramı’nın ikincisini gerçekleştirildi. Programa katılan öğrencilere teorik ve alan çalışmalarının ardından ‘kültür elçisi’ sertifikaları verildi.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) ile Tohumluk Vakfı iş birliğinde kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması amacıyla düzenlenen ‘Ankara Miras Kültür Elçileri Eğitim Programı’nın ikincisi gerçekleştirildi.

MAMAK 75. YIL İLKOKULU ÖĞRENCİLERİYLE KENT GEZİSİ

ÇEKÜL Vakfı Ankara Temsilciliği eğitimcilerinden Mimar Faruk Soydemir ve Arkeolog Binnur Çabuk’un da katılımıyla Ankara’nın tarihi değerlerine kent gezisi düzenlendi. Geziye katılan Mamak 75. Yıl İlkokulu öğrencileri Arslanhane Cami’den Ankara Kalesi’ne, Geleneksel Ankara Evleri’nden Roma Tiyatrosu’na kadar birçok tarihi mekânı yerinde inceleme fırsatı buldu.

Ankara’nın kültürel mirasını tanıtmak için programlar düzenlediklerini belirten Mimar Faruk Soydemir, “Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) ve Tohumluk Vakfı birlikte hazırladığımız programda 9-11 yaş aralığındaki çocuklarımıza Ankara’nın kültürel mirasına tanıtmak, anlatmak yerinde göstermek ve onların anlamalarını sağlamak. Çocuklara geleneksel Ankara evlerini, hanları, Arslanhane Cami gibi önemli değerleri anlatıyoruz. Bunların dışında Roma Dönemi’nin Ankara’sını anlatmaya çalışıyoruz. Bu programın sonunda çocuklar birer kültür elçisi olarak kültürel miraslarına katarak bunları dostlarına anlatacaklar” dedi.

Çocukların bilinçli bir gençliğe adım atmaları için onlara yardımcı olduklarını belirten Tohumluk Vakfı Eğitim Komitesi Başkanı İlknur Türkkaan ise “Ankara Büyükşehir Belediyesinin duyarlı ve ulvi şekilde başlattığı Çocuk Meclisi organizasyonlarında bugün biz Tohumluk Vakfı olarak su ayak izini anlattık ve çocukların 17 yaşında su fakiri olma tehlikesini anlatarak örneklerle bilinçli bir gençliğe adım atmaları için yardımcı olduk” diye konuştu.

SAHADA GÖZLEM YAPTILAR

“Ankara Miras Kültür Elçileri Eğitim Programı” kapsamında eğitim alan 30’dan fazla öğrenci, gezerek birçok tarihi eser ve kent tarihi hakkında bilgi sahibi olduklarını şu sözlerle anlattı:

-Şeyma Usul: “Arkadaşlarımla birlikte Ankara Kalesi’ni ve Rahmi Koç Müzesi’ni gezdik. Gezide çok eğlendim.”

-Aynur Su Duygun: “Gezide çok eğlendim. Ankara Kalesi’ni ve Rahmi Koç Müzesi’ni gezdim.”

-Aras Bozoklu: “Arkadaşlarımla beraber çok eğlendim. Tarihi değerleri yakından görme fırsatım oldu.”

-Abdulkadir Er: “Gezi benim için çok faydalı geçti. Yeni bilgiler öğrendim. Çok mutlu oldum.”

KÜLTÜR ELÇİSİ SERTİFİKALARI VERİLDİ

Teorik eğitim ve Ankara’nın tarihi değerlerine yapılan gezinin ardından programa katılan öğrencilere, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş imzalı kültür elçisi sertifikaları verildi.

Sertifika töreninde konuşan Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, şunları söyledi:

“Ankara’nın tarihini, mirasını sizlere anlatıyoruz ve onları koruyoruz sizlerden de korumanızı istiyoruz. Sizler de bugün tarihi yerleri yakından gördünüz geziye katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Sizler de Ankara’nın birer kültür elçisi olarak görev yapacaksınız.”