Başkan Murat Köse Gazilerle Buluştu...

Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, yaptığı konuşmada “Bizler bu güzel ve özel günde siz kıymetli gazilerimizle bir arada olmaktan mutluyuz. Vatanımız, milletimiz için gösterdiğiniz çaba ve fedakarlık için sizlere minnettarız. Aziz şehitlerimizi de bir kez daha rahmetle anıyoruz” dedi.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise, “Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir. Şehitlik ve gazilik, kahraman milletimizin her ferdinin asırlar boyunca erişmeyi dilediği en yüce makamlardır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize de sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Vatan size minnettar” diye konuştu.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse gazilerle bol bol sohbet etti. Gaziler de böyle bir program düzenlediği için Başkan Murat Köse’ye teşekkürlerini sundu, kendisi ile fotoğraf çektirdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.