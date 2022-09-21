21 Eyl 2022 - 21:18- Belediyeler

Başkan Murat Köse Gazilerle Buluştu...

ABONE OL Google News Sayfamız

19 Eylül Gaziler Günü tüm Türkiye’de olduğu gibi Mamak’ta da kutlandı. Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse akşam yemeğinde gaziler ve aileleri ile buluştu.

Başkan Murat Köse Gazilerle Buluştu... mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, yaptığı konuşmada “Bizler bu güzel ve özel günde siz kıymetli gazilerimizle bir arada olmaktan mutluyuz. Vatanımız, milletimiz için gösterdiğiniz çaba ve fedakarlık için sizlere minnettarız. Aziz şehitlerimizi de bir kez daha rahmetle anıyoruz” dedi. 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise, “Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir. Şehitlik ve gazilik, kahraman milletimizin her ferdinin asırlar boyunca erişmeyi dilediği en yüce makamlardır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize de sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Vatan size minnettar” diye konuştu. 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse gazilerle bol bol sohbet etti. Gaziler de böyle bir program düzenlediği için Başkan Murat Köse’ye teşekkürlerini sundu, kendisi ile fotoğraf çektirdi.

# Başkan Murat Köse Gazilerle Buluştu..., ankara, ankara mamak, mamak belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü, Gaziler Günü
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara’nın İlk Edebiyat Festivali Mamak’ta Başladı... mask
Ankara’nın İlk Edebiyat Festivali Mamak’ta Başladı...
Ankara Haber; Uluslararası İlgi Endemik Vadi’de... mask
Ankara Haber; Uluslararası İlgi Endemik Vadi’de...
Ankara Haber ; Başkan Oğuz Esnafı Sık Sık Ziyaret Ediyor... mask
Ankara Haber ; Başkan Oğuz Esnafı Sık Sık Ziyaret Ediyor...
Ankara Haber; Petzoo’da Çankaya Farkı... mask
Ankara Haber; Petzoo’da Çankaya Farkı...
Ankara Haber; Sincan'da “Kadın Kadına Aile Sohbetleri” Saliha Erdim ile Yeniden Başladı... mask
Ankara Haber; Sincan'da “Kadın Kadına Aile Sohbetleri” Saliha Erdim ile Yeniden Başladı...
Ankara Haber; Sincan Belediyesi Gazileri Unutmadı... mask
Ankara Haber; Sincan Belediyesi Gazileri Unutmadı...
Ankara Haber; Keçiören’de Gaziler Günü Kutlandı... mask
Ankara Haber; Keçiören’de Gaziler Günü Kutlandı...
Ankara Haber; Pursaklar’da Dolu Dolu Geçen Gaziler Günü... mask
Ankara Haber; Pursaklar’da Dolu Dolu Geçen Gaziler Günü...
Ankara Haber; Keçiören' de Anı Ölümsüzleştirmek İsteyen Çekim Platosuna Koşuyor... mask
Ankara Haber; Keçiören' de Anı Ölümsüzleştirmek İsteyen Çekim Platosuna Koşuyor...
Ankara Haber; Kahramankazan Belediyesi Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna Yemek Verdi mask
Ankara Haber; Kahramankazan Belediyesi Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna Yemek Verdi
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara’nın İlk Edebiyat Festivali Mamak’ta Başladı... mask
Ankara’nın İlk Edebiyat Festivali Mamak’ta Başladı...
Ankara Haber; Uluslararası İlgi Endemik Vadi’de... mask
Ankara Haber; Uluslararası İlgi Endemik Vadi’de...
Ankara Haber ; Başkan Oğuz Esnafı Sık Sık Ziyaret Ediyor... mask
Ankara Haber ; Başkan Oğuz Esnafı Sık Sık Ziyaret Ediyor...
Ankara Haber; Petzoo’da Çankaya Farkı... mask
Ankara Haber; Petzoo’da Çankaya Farkı...
Ankara 'da Başkent Kültür Yolu Festivali Başlıyor! Ünlü İsimler, Çok Özel Sergiler Ankaralılarla Buluşacak... mask
Ankara 'da Başkent Kültür Yolu Festivali Başlıyor! Ünlü İsimler, Çok Özel Sergiler Ankaralılarla Buluşacak...
Ankara Elektrik Kesintisi! 21 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 21 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara Haber; Sincan'da “Kadın Kadına Aile Sohbetleri” Saliha Erdim ile Yeniden Başladı... mask
Ankara Haber; Sincan'da “Kadın Kadına Aile Sohbetleri” Saliha Erdim ile Yeniden Başladı...
Ankara Haber; Sincan Belediyesi Gazileri Unutmadı... mask
Ankara Haber; Sincan Belediyesi Gazileri Unutmadı...
Başkentin Kültür Elçilerinin Sayısı Artıyor... mask
Başkentin Kültür Elçilerinin Sayısı Artıyor...
Ankara Haber; Kahramankazan Belediyesi Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna Yemek Verdi mask
Ankara Haber; Kahramankazan Belediyesi Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna Yemek Verdi

21 Eyl 2022 - 21:18 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara’nın İlk Edebiyat Festivali Mamak’ta Başladı... mask
Ankara’nın İlk Edebiyat Festivali Mamak’ta Başladı...
Ankara Haber ; Başkan Oğuz Esnafı Sık Sık Ziyaret Ediyor... mask
Ankara Haber ; Başkan Oğuz Esnafı Sık Sık Ziyaret Ediyor...
Ankara Haber; Uluslararası İlgi Endemik Vadi’de... mask
Ankara Haber; Uluslararası İlgi Endemik Vadi’de...
Ankara Haber; Petzoo’da Çankaya Farkı... mask
Ankara Haber; Petzoo’da Çankaya Farkı...
Başkan Murat Köse Gazilerle Buluştu... mask
Başkan Murat Köse Gazilerle Buluştu...
Ankara Haber; Sincan Belediyesi Gazileri Unutmadı... mask
Ankara Haber; Sincan Belediyesi Gazileri Unutmadı...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL