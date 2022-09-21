21 Eyl 2022 - 21:19- Belediyeler

Ankara Haber; Uluslararası İlgi Endemik Vadi’de...

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Pursaklar Belediyesi tarafından hizmete açılan ve Ankara’nın kültürel değerlerine ev sahipliği yapan Endemik Vadi, dünya genelinde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin ilgisini çekiyor.
Ankara Haber; Uluslararası İlgi Endemik Vadi’de... mask
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"Toplumsal Barış için Aktif Gençlik" projesi Erasmus plus programı çerçevesinde Proje kapsamında Romanya, Letonya, İspanya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti’nde eğitim gören öğrenciler, Başkent’in kültürel mirasları hakkında bilgi sahibi olmak için Ankara Kedisi, Ankara Keçisi, Ankara Tavşanı, Ankara Güvercini ve Ankara’ya özgü endemik bitkilerin bulunduğu Endemik Vadi’ye ziyarette bulundu.

Endemik Vadi’de beton yapılardan sıyrılarak yeşille iç içe olma imkânı bulan yabancı öğrenciler, doğayla doğrudan bağ kurma fırsatı bulurken endemik bitki ve endemik hayvanların yakından gözlemleme fırsatı buldular. 

‘‘Pursaklar’ı ve Ankara’yı dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz’’

Endemik Vadi'nin uluslararası anlamda büyük ilgi görmeye devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Görenleri kendine hayran bırakan Endemik Vadimizle dünya genelinden turistik ve eğitim gezilerine ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Romanya, Letonya, İspanya, Portekiz ve Çek Cumhuriyeti‘nden gelen 36 gencimiz Endemik Vadi ve Kedi Evi projemize hayran kaldılar. Ziyaret esnasında öğrencilerimiz, ilimizin kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi olup, toprakla doya doya vakit geçirme imkânı bulurken, soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan endemik hayvanlarımızı da yakından tanıma fırsatı buldular. Pursaklar’ı ve Ankara’yı dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz’’ dedi. 
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21 Eyl 2022 - 21:19 - Belediyeler

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