'Sosyal Konut'ta BÜYÜK Müjde! Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklayacak...

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugüne kadar tam 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ’mizin tecrübesiyle; milletin uygun fiyatlı güvenli konutlarda oturması için gece gündüz çalıştıklarının altını çizdi. Bakan Kurum, "‘İlk Evim İlk İş Yerim’ projemiz de bu hedefle yola çıkmış; yerli ve milli imkânlarla yapılan bir MİLLET kampanyası! Kampanyamızda maliyet üzerinden yaptığımız yüzde 40 indirimle vatandaşımıza en uygun şartları oluşturmaya çalıştık. Ödeme sırasında da kolaylıklar sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TOKİ'DEN DAHA ÖNCE EV ALANLARA MÜJDE

Bakan Kurum, ayrıca daha önce TOKİ’den ev alan ve borcu devam edenler için de bir müjde verdi.

“Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için İNDİRİM KAMPANYAMIZ hazır" diyen Bakan Kurum, "Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yarın açıklayacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin yararına ne varsa yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.