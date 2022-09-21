21 Eyl 2022 - 13:11- Gündem G: 21 Eyl 2022 - 13:12

New York'ta Türkevi BM'de dünyayı ağırlıyor

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New York'ta geçen yıl açıldığı ilk günden bu yana çekim merkezi haline gelen Türkevi, bu yıl 77'ncisi düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Görüşmeleri haftasında dünya liderlerini ağırlıyor.
New York'ta Türkevi BM'de dünyayı ağırlıyor mask
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ANKARA (İGFA) - BM binasının tam karşısında bulunan Türkevi, bu yıl salgın sonrası liderlerin ilk kez yüz yüze geldiği zirvede hareketli anlar ve diplomasi trafiği yaşıyor.

Açıldığı ilk günden beri kapılarını sadece Türklere değil yabancılara da açan ve ev sahipliği yaptığı sosyal ve kültürel etkinliklerle dikkatleri üzerine çeken Türkevi, bu yılki zirvede de yürütülen diplomasiyle adından söz ettiriyor.

Türkevi'nde BM Genel Kurulu Görüşmeleri haftasında, Asya'dan Avrupa'ya, Orta Doğu'dan Amerika kıtasına dünya liderleri ile yapılan görüşmelerle yoğun diplomasi yürütülüyor.

Geçen yıl çok sayıda devlet ve hükûmet başkanı ve heyetin ziyaret ettiği Türkevi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yıl da çok sayıda lider ve heyet ile görüşmeler gerçekleştiriyor.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu görüşmelerinin ilk günü Türkevi'nde Almanya Başbakanı Scholz, Ürdün Kralı II. Abdullah, İsrail Başbakanı Yair Lapid, Japonya Başbakanı Fumio Kişida, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi liderlerle bir araya geldi.

Genel Kurul Görüşmeleri öncesinde de temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ve Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi ile görüştü.

LATİN AMERİKA'DAN TÜRKEVİ'NE ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Eduardo Giammattei Falla ile bir araya geldi.

ABD'Lİ SENATÖR LİNDSEY GRAHAM, TÜRKEVİ'NE GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Senatör Lindsey Graham ile de Türkevi'nde görüşürken, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake de dün Türkevi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder ve Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcileri ile de Türkevi’nde bir araya geldi.

21 Eyl 2022 - 13:11 - Gündem

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