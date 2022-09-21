Ankara Haber; Sincan Belediyesi Gazileri Unutmadı...

Sincan Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çok özel bir etkinlik düzenleyerek kahraman gazilerimiz ve ailelerini Kültür ve Kongre Merkezi’nde ağırladı.

Gazilerimizle tek tek ilgilenen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ailelerinin de hatırlarını sorarak onlarla sohbet etti. Ardından gazilerimizle aynı sofrada buluştu. Sincan Kaymakamı Cengiz Ünsal’ın da katıldığı Gaziler Günü programı duygusal anlara da sahne oldu. Gazilerimizin kahramanlıkları yad edilirken duygulanan aileler ve gaziler Başkan Ercan’a teşekkür etti.

Başkan Ercan ise yaptığı konuşmada gazilerimizle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Taşıdığınız nişan hem dünyada hem ahirette gıptayla bakılan bir nişan. Bize dua edin” diyen Başkan Ercan “Böyle anlamlı bir günde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çok şükür böyle asil bir millete mensup olmanın gururunu hissediyorum. Allah yaşayan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler, esenlikler versin inşallah” temennisiyle sözlerini noktaladı.