22 Eyl 2022 - 21:14- Gündem

Devlet Korumasından Yararlanan 958 Genç Kamuya Atanacak! Atama Sonuçları Ne Zaman?

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 27 Eylül'de yapılacak atamaya ilişkin müjdeli haber. Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamuda görevlendirilecek gençlerin tercih başvuruları 8-20 Eylül’de alındı.
Devlet Korumasından Yararlanan 958 Genç Kamuya Atanacak! Atama Sonuçları Ne Zaman? mask
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koruması altında yetişmiş toplam 958 genç, 27 Eylül’de düzenlenecek kura töreniyle kamu kurum ve kuruluşlarına atanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kurum ve kuruluşlarında yetişmiş ve sosyal hizmet modellerinden yararlanmış 958 genç kamuda istihdam edilecek. 

Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamuda görevlendirilecek gençlerin tercih başvuruları 8-20 Eylül’de alındı.

Başvuru yapan gençlerin atama töreni, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın da katılımıyla noter huzurunda 27 Eylül’de gerçekleştirilecek. Törende toplam 958 kişi mezuniyet durumlarına göre kamudaki öğretmen, avukat, mühendis, eczacı, diyetisyen, psikolog, arkeolog, sosyolog, sağlık teknisyeni, teknisyen, tekniker, sağlık teknikeri, memur kadrolarına atanacak.

Atama sonuçları sosyalatama.aile.gov.tr/ adresli internet sitesinden duyurulacak.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu uyarınca devlet korumasından yararlanmış gençler, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam ediliyor. Bu çerçevede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yılda üç kez mayıs, eylül ve aralık aylarında kamuya atama yapılıyor. 

# Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

22 Eyl 2022 - 21:14 - Gündem

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