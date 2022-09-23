Altındağ kütüphaneleri rekora koşuyor. Aktif üye sayısı 40 bine yaklaşan mahalle kütüphaneleri her yaştan Altındağlı vatandaşın büyük ilgisini çekiyor. Kütüphanelere gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Kütüphanelerimizin üye sayısı 40 bine yaklaştı.
135 bini geçen aktif kullanıcılarımız, 200 binden fazla kitap ödünç aldı. Bunlar gerçekten rekor denebilecek sayılar… Kütüphanelerin bu kadar ilgi görmesi, herkesin koşup gelmesi, gençlerimizin ders kitaplarını alarak akın etmesi, çocuklarımızın kitap okumak için sabırsızlanması, ev hanımlarımızın kahvelerini de alarak kitap okumaya koşması gerçekten çok güzel...
Altındağ bu kütüphaneler sayesinde, gelecekte çok daha güzel olacak inşallah..." dedi. Başkan Balcı ayrıca “Vatandaşlarımızın bu ilgisini görmek, bizi hem çok mutlu ediyor hem de yeni kütüphaneler yapmak için motive ediyor. Altındağlı hemşehrilerimiz için daha fazla kütüphane yapacağız inşallah..." ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.