23 Eyl 2022 - 21:17- Belediyeler

Altındağ Kütüphaneleri Rekora Koşuyor...

ABONE OL Google News Sayfamız

Altındağlı vatandaşlar kütüphaneleri çok sevdi. Altındağ Belediyesi mahalle kütüphanelerinin üye sayısı 40 bine yaklaşırken, aktif kullanıcı sayısı ise 135 bini geçti.
Altındağ Kütüphaneleri Rekora Koşuyor... mask
+6
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Altındağ kütüphaneleri rekora koşuyor. Aktif üye sayısı 40 bine yaklaşan mahalle kütüphaneleri her yaştan Altındağlı vatandaşın büyük ilgisini çekiyor. Kütüphanelere gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Kütüphanelerimizin üye sayısı 40 bine yaklaştı.

135 bini geçen aktif kullanıcılarımız, 200 binden fazla kitap ödünç aldı. Bunlar gerçekten rekor denebilecek sayılar… Kütüphanelerin bu kadar ilgi görmesi, herkesin koşup gelmesi, gençlerimizin ders kitaplarını alarak akın etmesi, çocuklarımızın kitap okumak için sabırsızlanması, ev hanımlarımızın kahvelerini de alarak kitap okumaya koşması gerçekten çok güzel...

Altındağ bu kütüphaneler sayesinde, gelecekte çok daha güzel olacak inşallah..." dedi. Başkan Balcı ayrıca  “Vatandaşlarımızın bu ilgisini görmek, bizi hem çok mutlu ediyor hem de yeni kütüphaneler yapmak için motive ediyor. Altındağlı hemşehrilerimiz için daha fazla kütüphane yapacağız inşallah..." ifadelerini kullandı.
# Altındağ Kütüphaneleri Rekora Koşuyor..., ankara, ankara altındağ, altındağ belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Etimesgut Topçu Mahallesi'ne Üçü Bir Yerde Hizmet... mask
Etimesgut Topçu Mahallesi'ne Üçü Bir Yerde Hizmet...
Keçiören'de Minik Öğrenciler Kütüphane Havasını Teneffüs Ettiler... mask
Keçiören'de Minik Öğrenciler Kütüphane Havasını Teneffüs Ettiler...
Keçiören Keçmek Kurslarında Eğitimler Başladı... mask
Keçiören Keçmek Kurslarında Eğitimler Başladı...
Mamak Belediyesi “Kitap Kapınızda” Hizmeti İle Hayran Bıraktı... mask
Mamak Belediyesi “Kitap Kapınızda” Hizmeti İle Hayran Bıraktı...
Mamak Trafik Eğitim Parkı’nda Yeni Eğitim Dönemi... mask
Mamak Trafik Eğitim Parkı’nda Yeni Eğitim Dönemi...
Pursaklar’da Kantinler Mercek Altında! mask
Pursaklar’da Kantinler Mercek Altında!
Neşet Ertaş Ölüm Yıl Dönümünde Keçiören’de Anıldı... mask
Neşet Ertaş Ölüm Yıl Dönümünde Keçiören’de Anıldı...
Sivas Tanıtım Günleri Etimesgut'ta Başladı... mask
Sivas Tanıtım Günleri Etimesgut'ta Başladı...
Çankaya’dan Gaziler Haftasında Konya Gezisi... mask
Çankaya’dan Gaziler Haftasında Konya Gezisi...
Pursaklar’da Yaz-Kış Yüzme Keyfi... mask
Pursaklar’da Yaz-Kış Yüzme Keyfi...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Etimesgut Topçu Mahallesi'ne Üçü Bir Yerde Hizmet... mask
Etimesgut Topçu Mahallesi'ne Üçü Bir Yerde Hizmet...
Keçiören'de Minik Öğrenciler Kütüphane Havasını Teneffüs Ettiler... mask
Keçiören'de Minik Öğrenciler Kütüphane Havasını Teneffüs Ettiler...
Keçiören Keçmek Kurslarında Eğitimler Başladı... mask
Keçiören Keçmek Kurslarında Eğitimler Başladı...
Mamak Trafik Eğitim Parkı’nda Yeni Eğitim Dönemi... mask
Mamak Trafik Eğitim Parkı’nda Yeni Eğitim Dönemi...
Pursaklar’da Kantinler Mercek Altında! mask
Pursaklar’da Kantinler Mercek Altında!
Mamak Belediyesi “Kitap Kapınızda” Hizmeti İle Hayran Bıraktı... mask
Mamak Belediyesi “Kitap Kapınızda” Hizmeti İle Hayran Bıraktı...
Neşet Ertaş Ölüm Yıl Dönümünde Keçiören’de Anıldı... mask
Neşet Ertaş Ölüm Yıl Dönümünde Keçiören’de Anıldı...
Sivas Tanıtım Günleri Etimesgut'ta Başladı... mask
Sivas Tanıtım Günleri Etimesgut'ta Başladı...
Çankaya’dan Gaziler Haftasında Konya Gezisi... mask
Çankaya’dan Gaziler Haftasında Konya Gezisi...
Pursaklar’da Yaz-Kış Yüzme Keyfi... mask
Pursaklar’da Yaz-Kış Yüzme Keyfi...

23 Eyl 2022 - 21:17 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Etimesgut Topçu Mahallesi'ne Üçü Bir Yerde Hizmet... mask
Etimesgut Topçu Mahallesi'ne Üçü Bir Yerde Hizmet...
Keçiören Keçmek Kurslarında Eğitimler Başladı... mask
Keçiören Keçmek Kurslarında Eğitimler Başladı...
Keçiören'de Minik Öğrenciler Kütüphane Havasını Teneffüs Ettiler... mask
Keçiören'de Minik Öğrenciler Kütüphane Havasını Teneffüs Ettiler...
Mamak Trafik Eğitim Parkı’nda Yeni Eğitim Dönemi... mask
Mamak Trafik Eğitim Parkı’nda Yeni Eğitim Dönemi...
Pursaklar’da Kantinler Mercek Altında! mask
Pursaklar’da Kantinler Mercek Altında!
Mamak Belediyesi “Kitap Kapınızda” Hizmeti İle Hayran Bıraktı... mask
Mamak Belediyesi “Kitap Kapınızda” Hizmeti İle Hayran Bıraktı...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL