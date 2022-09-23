Pursaklar’da Yaz-Kış Yüzme Keyfi...

Pursaklar Belediyesi’nin deneyimli hocaları eşliğinde verilen kurslarda, küçük büyük fark etmeksizin tüm vatandaşların hijyenik koşullarda yüzme eğitimi alabilmeleri için kış dönemi kurs kayıtlarına devam ediyor. Belediye eğitmenleri tarafından verilecek olan eğitimlerin ilk aşamasında vatandaşlara, yüzmenin temel eğitimlerinin aktarılmasının ardından yüzmenin farklı teknikleri hakkında pratik eğitimler verilerek birçok yüzme tekniğini öğrenme fırsatı buluyor.

‘‘Tüm Pursaklar halkını tesislerimizden yararlanmaya davet ediyorum’’

Günübirlik kullanım, üyelik ve yüzme kursları için kayıtların devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Pursaklar Belediyesi Yüzme Havuzu kış dönemi seanslarımız güncellendi. Yüzme Havuzumuz, üyelerimiz ve havuzumuzu günübirlik kullanan hemşehrilerimiz için 22.00’a kadar hizmete açık olacak. Tüm Pursaklar halkını tesislerimizden yararlanmaya davet ediyorum’’ ifadelerini kullandı. Kurslara katılacak olan vatandaşlar, kurslar hakkında bilgi almak için 0 (312) 551 98 89, 551 09 93, 551 97 40 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecek.