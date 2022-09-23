23 Eyl 2022 - 21:19- Gündem

AİLEM Hizmete Başladı! Ailem Uygulaması Nedir?

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, işitme engelli vatandaşların, kamuda, özel sektörde ve sosyal hayatlarında iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmek için oluşturulan İşitme Engelliler Engelsiz İletişim Merkezinin (AİLEM) hizmet vermeye başladığını açıkladı.
AİLEM Hizmete Başladı! Ailem Uygulaması Nedir? mask
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, işitme engelli vatandaşlar için AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi'nin hizmet vermeye başladığını duyurdu. Bakan Yanık, yüzde 100 erişilebilirlik hedefiyle engellilerin sunulan hizmetlere erişimleri için gerekli dijital dönüşüm ve engelsiz iletişime yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Bu kapsamda işitme engelli bireylere yönelik iletişim engelinden kaynaklanan sorunları ortadan kaldırmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak üzere yeni bir hizmeti hayata geçirdiklerini kaydeden Bakan Yanık, "İşitme engelli vatandaşlarımız için AİLEM Engelsiz İletişim Merkezimiz hizmet vermeye başladı. Bakanlığımız bünyesinde hayata geçirdiğimiz özel çağrı merkezi ile işitme engelli vatandaşlarımızın eğitim, sosyal hayata katılım, çalışma hayatı, yasal hakları öğrenme ve bunları kullanma, kamu hizmetlerinden yararlanma gibi süreçlerde bilgiye erişim ihtiyacı olduğu her an ve durumda iletişim engelini ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz" dedi.

İlk etapta Türk İşaret Dili çevirmeni 8 kişi ile faaliyet göstermeye başladığını belirten Bakan Yanık, merkezin önümüzdeki yıl işitme engelli vatandaşlara daha geniş kadro ile etkin, hızlı ve güvenilir bir şekilde hizmet vereceğini vurgulayarak, AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi ile tüm işitme engelli vatandaşlarının aile ve yakın çevrelerinden bağımsız bir şekilde sosyal hayatın her aşamasında ortaya çıkabilecek iletişim ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediklerini kaydetti.

AİLEM ENGELSİZ İLETİŞİM MERKEZİ NASIL ÇALIŞIYOR?

AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. AİLEM Engelsiz İletişim Merkezine Bakanlığımız internet sayfası üzerinden AİLEM uygulaması ikonundan erişim sağlanabildiği gibi akıllı telefonlara yüklenecek uygulama ile de erişilebilecek. Uygulama, IOS mobil marketinden https://apps.apple.com/tr/app/ailem-engelsiz-i-leti%C5%9Fim/id1629878567?l=tr uzantısıyla ücretsiz indirilebilecek. Söz konusu mobil uygulama ile birlikte kullanıcılar kişisel telefonlarından tek tuşla tercümanlara erişim sağlayarak çeviri hizmetinden alabilecek. Türk İşaret Dilini kullanan bütün işitme engelli vatandaşlar AİLEM Engelsiz İletişim Merkezinden faydalanabilecek.

Ayrıca İletişim Merkezi'nden verilecek olan diğer bir görüntülü hizmet modeli ise Uzaktan Türk İşaret Dili Tercümanlığı hizmeti olacak. Bu hizmet modelinde de, aynı ortamda bulunan işiten birey ile işitme engelli vatandaşın arasında gelişen diyaloğu Türk İşaret Dili tercümanı çeviri yaparak gerçekleştirecek ve böylece iletişim sorunu ortadan kalkmış olacak.

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23 Eyl 2022 - 21:19 - Gündem

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