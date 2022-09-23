Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alternatiflere de Bakacağız...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Hz. Ali Camisi'ne geçti. Burada cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

Cami çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili olarak öncelikli tahıl koridoru meselesi, ardından esir takasıyla ilgili süreçte hamd olsun 4 milyon tonu aşan bir tahıl koridorundan gidişler oldu. Hala devam ediyor. Bizim tabi şu andaki önemli adımlarımızdan biri Rusya tarafından gelecek olan tahıl. En önemlisi gübre nakli meselesi. Bunu başlattığımız anda fakir ülkelere nakli yapmamız onları ciddi manada hareketlendirecektir" dedi.

Erdoğan ekonomi yönetimi toplantısı konusundaki bir soruya da "Neleri ele alacağımızı açıklarsam doğru olmaz. Bu sadece Mir Kart değil, alternatifi olarak elimizde neler var. Bunlar üzerinde duracağız. Bu çalışmamızı sürdüreceğiz." yanıtını verdi.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları için de, "Arkadaşlar o bizim derdimiz değil, o onların derdi. Onun derdi niye bizi gersin ki. Biz işimize bakıyoruz. Cumhur İttifakı kararlı bir şekilde yola devam ediyor, onlar da kararsız şekilde yola devam ediyor. Aramızda fark bu" diye konuştu.

Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.