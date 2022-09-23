23 Eyl 2022 - 21:21- Belediyeler

Etimesgut Topçu Mahallesi'ne Üçü Bir Yerde Hizmet...

ABONE OL Google News Sayfamız

Etimesgut Belediyesi Topçu Mahallesi'ne kapalı pazar yeri, zabıta merkezi ve caminin yer alacağı projenin temelini attı.
Etimesgut Topçu Mahallesi'ne Üçü Bir Yerde Hizmet... mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Temel atma törenine Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'in yanı sıra TBMM İdare Amiri MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, Etimesgut Kaymakamı Naci Aktaş ve mahalle sakinleri katıldı.

Açılışta konuşan Demirel, Topçu Mahallesi'ne yapılacak 3 hizmetin mahallenin değerine değer katacağını belirterek, "Bu alan kapalı pazaryeri, zabıta merkezi, camisi, polis merkezi, okulu, sağlık ocağı ile Topçu Mahallemizin yaşam alanı haline gelecektir. Mahallelimize, ilçemize hayırlı olsun. İnşallah Rabbim kısa sürede tamamlayarak açmayı da bizlere nasip etsin" dedi.

MAHALLEMİZİ GÜZELLEŞTİRİYORUZ

Topçu Mahallesi'nde yeni bir park inşaatına da başladıklarını hatırlatan Demirel, "Hizmet ve yatırımlarımızla ilçemizi daha da güzelleştiriyoruz. Merkez mahallelerimizde başlattığımız asfalt çalışmaları devam ediyor, kaldırım yenileme çalışmaları sürüyor. Her alanda çalışan üreten bir belediyeyiz" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından butona basan protokol üyeleri inşaata ilk harcı döktüler. Topçu Pazar yeriyle Etimesgut'taki kapalı pazar yeri sayısı 10 olacak. İlçedeki 10 kapalı pazar yerinde de Başkan Demirel'in imzası bulunuyor.
# Etimesgut Topçu Mahallesi'ne Üçü Bir Yerde Hizmet..., ankara, Ankara Etimesgut, etimesgut belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Keçiören'de Minik Öğrenciler Kütüphane Havasını Teneffüs Ettiler... mask
Keçiören'de Minik Öğrenciler Kütüphane Havasını Teneffüs Ettiler...
Keçiören Keçmek Kurslarında Eğitimler Başladı... mask
Keçiören Keçmek Kurslarında Eğitimler Başladı...
Mamak Belediyesi “Kitap Kapınızda” Hizmeti İle Hayran Bıraktı... mask
Mamak Belediyesi “Kitap Kapınızda” Hizmeti İle Hayran Bıraktı...
Mamak Trafik Eğitim Parkı’nda Yeni Eğitim Dönemi... mask
Mamak Trafik Eğitim Parkı’nda Yeni Eğitim Dönemi...
Pursaklar’da Kantinler Mercek Altında! mask
Pursaklar’da Kantinler Mercek Altında!
Neşet Ertaş Ölüm Yıl Dönümünde Keçiören’de Anıldı... mask
Neşet Ertaş Ölüm Yıl Dönümünde Keçiören’de Anıldı...
Sivas Tanıtım Günleri Etimesgut'ta Başladı... mask
Sivas Tanıtım Günleri Etimesgut'ta Başladı...
Çankaya’dan Gaziler Haftasında Konya Gezisi... mask
Çankaya’dan Gaziler Haftasında Konya Gezisi...
Pursaklar’da Yaz-Kış Yüzme Keyfi... mask
Pursaklar’da Yaz-Kış Yüzme Keyfi...
Ankara’da Edebiyat Rüzgarı Esiyor! mask
Ankara’da Edebiyat Rüzgarı Esiyor!
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Keçiören'de Minik Öğrenciler Kütüphane Havasını Teneffüs Ettiler... mask
Keçiören'de Minik Öğrenciler Kütüphane Havasını Teneffüs Ettiler...
Keçiören Keçmek Kurslarında Eğitimler Başladı... mask
Keçiören Keçmek Kurslarında Eğitimler Başladı...
Mamak Trafik Eğitim Parkı’nda Yeni Eğitim Dönemi... mask
Mamak Trafik Eğitim Parkı’nda Yeni Eğitim Dönemi...
Pursaklar’da Kantinler Mercek Altında! mask
Pursaklar’da Kantinler Mercek Altında!
Mamak Belediyesi “Kitap Kapınızda” Hizmeti İle Hayran Bıraktı... mask
Mamak Belediyesi “Kitap Kapınızda” Hizmeti İle Hayran Bıraktı...
Neşet Ertaş Ölüm Yıl Dönümünde Keçiören’de Anıldı... mask
Neşet Ertaş Ölüm Yıl Dönümünde Keçiören’de Anıldı...
Sivas Tanıtım Günleri Etimesgut'ta Başladı... mask
Sivas Tanıtım Günleri Etimesgut'ta Başladı...
Çankaya’dan Gaziler Haftasında Konya Gezisi... mask
Çankaya’dan Gaziler Haftasında Konya Gezisi...
Pursaklar’da Yaz-Kış Yüzme Keyfi... mask
Pursaklar’da Yaz-Kış Yüzme Keyfi...
Altındağ Kütüphaneleri Rekora Koşuyor... mask
Altındağ Kütüphaneleri Rekora Koşuyor...

23 Eyl 2022 - 21:21 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Etimesgut Topçu Mahallesi'ne Üçü Bir Yerde Hizmet... mask
Etimesgut Topçu Mahallesi'ne Üçü Bir Yerde Hizmet...
Keçiören Keçmek Kurslarında Eğitimler Başladı... mask
Keçiören Keçmek Kurslarında Eğitimler Başladı...
Keçiören'de Minik Öğrenciler Kütüphane Havasını Teneffüs Ettiler... mask
Keçiören'de Minik Öğrenciler Kütüphane Havasını Teneffüs Ettiler...
Mamak Trafik Eğitim Parkı’nda Yeni Eğitim Dönemi... mask
Mamak Trafik Eğitim Parkı’nda Yeni Eğitim Dönemi...
Pursaklar’da Kantinler Mercek Altında! mask
Pursaklar’da Kantinler Mercek Altında!
Mamak Belediyesi “Kitap Kapınızda” Hizmeti İle Hayran Bıraktı... mask
Mamak Belediyesi “Kitap Kapınızda” Hizmeti İle Hayran Bıraktı...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL