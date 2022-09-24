Sincan Hakan Taşıyan Konseriyle Keyifli Bir Akşam Geçirdi...

Sincan Belediyesi ünlü sanatçılar ve Sincanlıları buluşturmaya devam ediyor. Bu hafta Sincan, arabesk müziğin sevilen isimlerinden Hakan Taşıyan’ın şarkılarıyla keyifli bir akşam geçirdi. Kent Meydanı’nda düzenlenen konsere Sincanlı gençler başta olmak üzere civar ilçelerden de vatandaşlar akın etti. Hakan Taşıyan’ın seslendirdiği eserler hep bir ağızdan coşkuyla söylendi.
Konser öncesi konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Bu şehre hizmet etme fırsatı verdiği için Allah’a şükürler olsun. Sizin mutluluğunuza ve bu coşkunuza vesile olmamı nasip ettiği için sonsuz şükürler olsun” dedi. Hakan Taşıyan da Başkan Ercan’a teşekkür ederek Sincan’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.