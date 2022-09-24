24 Eyl 2022 - 16:08- Belediyeler G: 24 Eyl 2022 - 16:10

Sincan Hakan Taşıyan Konseriyle Keyifli Bir Akşam Geçirdi...

ABONE OL Google News Sayfamız

Sincan Belediyesi’nin yazdan bu yana gerçekleştirdiği konserler dizisinin bu haftaki konuğu ünlü sanatçı Hakan Taşıyan oldu. Sincan Kent Meydanını dolduran vatandaşlar Hakan Taşıyan konseriyle unutulmaz bir gece yaşadı.
Sincan Hakan Taşıyan Konseriyle Keyifli Bir Akşam Geçirdi... mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sincan Belediyesi ünlü sanatçılar ve Sincanlıları buluşturmaya devam ediyor. Bu hafta Sincan, arabesk müziğin sevilen isimlerinden Hakan Taşıyan’ın şarkılarıyla keyifli bir akşam geçirdi.   Kent Meydanı’nda düzenlenen konsere Sincanlı gençler başta olmak üzere civar ilçelerden de vatandaşlar akın etti. Hakan Taşıyan’ın seslendirdiği eserler hep bir ağızdan coşkuyla söylendi. 

Konser öncesi konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Bu şehre hizmet etme fırsatı verdiği için Allah’a şükürler olsun. Sizin mutluluğunuza ve bu coşkunuza vesile olmamı nasip ettiği için sonsuz şükürler olsun” dedi. Hakan Taşıyan da Başkan Ercan’a teşekkür ederek Sincan’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
# Sincan Hakan Taşıyan Konseriyle Keyifli Bir Akşam Geçirdi..., ankara, ankara sincan, sincan belediyesi, hakan taşıyan
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çankaya'da "Hareketli" Hafta... mask
Çankaya'da "Hareketli" Hafta...
Etimesgut Topçu Mahallesi'ne Üçü Bir Yerde Hizmet... mask
Etimesgut Topçu Mahallesi'ne Üçü Bir Yerde Hizmet...
Keçiören'de Minik Öğrenciler Kütüphane Havasını Teneffüs Ettiler... mask
Keçiören'de Minik Öğrenciler Kütüphane Havasını Teneffüs Ettiler...
Keçiören Keçmek Kurslarında Eğitimler Başladı... mask
Keçiören Keçmek Kurslarında Eğitimler Başladı...
Mamak Belediyesi “Kitap Kapınızda” Hizmeti İle Hayran Bıraktı... mask
Mamak Belediyesi “Kitap Kapınızda” Hizmeti İle Hayran Bıraktı...
Mamak Trafik Eğitim Parkı’nda Yeni Eğitim Dönemi... mask
Mamak Trafik Eğitim Parkı’nda Yeni Eğitim Dönemi...
Pursaklar’da Kantinler Mercek Altında! mask
Pursaklar’da Kantinler Mercek Altında!
Neşet Ertaş Ölüm Yıl Dönümünde Keçiören’de Anıldı... mask
Neşet Ertaş Ölüm Yıl Dönümünde Keçiören’de Anıldı...
Sivas Tanıtım Günleri Etimesgut'ta Başladı... mask
Sivas Tanıtım Günleri Etimesgut'ta Başladı...
Çankaya’dan Gaziler Haftasında Konya Gezisi... mask
Çankaya’dan Gaziler Haftasında Konya Gezisi...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Başkentli Minikler Trafik Kurallarını Abb’nin Eğitimleriyle Öğreniyor... mask
Başkentli Minikler Trafik Kurallarını Abb’nin Eğitimleriyle Öğreniyor...
Çankaya'da "Hareketli" Hafta... mask
Çankaya'da "Hareketli" Hafta...
Başkent Kültür Yolu Festivali Müzik Ziyafeti Yaşatacak! Murat Boz, Emel Sayın, Ajda Pekkan ,Yusuf İslam... mask
Başkent Kültür Yolu Festivali Müzik Ziyafeti Yaşatacak! Murat Boz, Emel Sayın, Ajda Pekkan ,Yusuf İslam...
Ankara Elektrik Kesintisi! 24 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 24 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Etimesgut Topçu Mahallesi'ne Üçü Bir Yerde Hizmet... mask
Etimesgut Topçu Mahallesi'ne Üçü Bir Yerde Hizmet...
Keçiören'de Minik Öğrenciler Kütüphane Havasını Teneffüs Ettiler... mask
Keçiören'de Minik Öğrenciler Kütüphane Havasını Teneffüs Ettiler...
Keçiören Keçmek Kurslarında Eğitimler Başladı... mask
Keçiören Keçmek Kurslarında Eğitimler Başladı...
Mamak Trafik Eğitim Parkı’nda Yeni Eğitim Dönemi... mask
Mamak Trafik Eğitim Parkı’nda Yeni Eğitim Dönemi...
Pursaklar’da Kantinler Mercek Altında! mask
Pursaklar’da Kantinler Mercek Altında!
Mamak Belediyesi “Kitap Kapınızda” Hizmeti İle Hayran Bıraktı... mask
Mamak Belediyesi “Kitap Kapınızda” Hizmeti İle Hayran Bıraktı...

24 Eyl 2022 - 16:08 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Başkentli Minikler Trafik Kurallarını Abb’nin Eğitimleriyle Öğreniyor... mask
Başkentli Minikler Trafik Kurallarını Abb’nin Eğitimleriyle Öğreniyor...
Çankaya'da "Hareketli" Hafta... mask
Çankaya'da "Hareketli" Hafta...
Sincan Hakan Taşıyan Konseriyle Keyifli Bir Akşam Geçirdi... mask
Sincan Hakan Taşıyan Konseriyle Keyifli Bir Akşam Geçirdi...
Etimesgut Topçu Mahallesi'ne Üçü Bir Yerde Hizmet... mask
Etimesgut Topçu Mahallesi'ne Üçü Bir Yerde Hizmet...
Keçiören Keçmek Kurslarında Eğitimler Başladı... mask
Keçiören Keçmek Kurslarında Eğitimler Başladı...
Keçiören'de Minik Öğrenciler Kütüphane Havasını Teneffüs Ettiler... mask
Keçiören'de Minik Öğrenciler Kütüphane Havasını Teneffüs Ettiler...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL