24 Eyl 2022 - 16:10- Gündem G: 24 Eyl 2022 - 16:11

2023 U17 Kadınlar EHF Şampiyonası Ankara'da!

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Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) İcra Komitesi, Başkanlar Konferansı ve aynı yerde yapılacak Olağanüstü EHF Kongresi öncesi Lüksemburg'da toplandı.
2023 U17 Kadınlar EHF Şampiyonası Ankara'da! mask
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Toplantıda 2023 U17 Kadınlar EHF Şampiyonası'nın bir ayağının ülkemizde düzenlenmesi kararını aldı. 2023 U17 Kadınlar EHF Şampiyonası 5-13 Ağustos 2023 tarihleri arasında Ankara düzenlenecek. Şampiyonanın diğer ayağı ise Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak.

THF Başkanı Uğur Kılıç ise bugün düzenlenecek Başkanlar Konferansı ve Olağanüstü EHF Kongresi'ne katılacak.
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24 Eyl 2022 - 16:10 - Gündem

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