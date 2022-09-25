25 Eyl 2022 - 18:53- Belediyeler G: 25 Eyl 2022 - 18:54

Sincan’da Büyük Usta “Neşet Ertaş” Türkülerle Anıldı...

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Sincan Belediyesi, Türkiye'nin ve dünyanın her köşesinde gönüllerde taht kuran “Bozkırın tezenesi” Neşet Ertaş'ı ölümünün 10. yılında türkülerle yâd etti.
Sincan’da Büyük Usta “Neşet Ertaş” Türkülerle Anıldı... mask
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Ustanın türkülerini en güzel seslendiren isimlerden biri olan İsmail Atunsaray Sincan Kent Meydanı’nda sahne aldı. Altunsaray’ın sazı ve sesi dinleyenleri mest etti. ‘Bozkırın Tezenesi’ olarak da bilinen ünlü halk ozanı Neşet Ertaş vefatının 10. yılında Sincan’da düzenlenen programla anıldı. Programda sahne alan sanatçı İsmail Altunsaray’ın seslendirdiği türküler vatandaşlara duygusal anlar yaşattı. 

Konser öncesi konuşma yapan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Neşet Ertaş’ın “Ayaklarınızın turabı, gönüllerinizin hızmatcısıyım.” Sözünü hatırlatarak Usta’nın sadece sanatçı değil, aynı zamanda bir filozof olduğuna değindi. Ercan, “Ustanın yazdığı şiirler, söylediği türküler sıradan eserler değildi. Böyle bir değere sahip olmak büyük bir zenginlik. Allah gani gani rahmet eylesin. İnşallah bizden sonraki nesiller de onun eserlerini yaşatmaya, Neşet Usta’yı tanıtmaya devam eder.  Ülkemize, milletimize kattığı değerler için usta sanatçı Neşet Ertaş’ı saygı, rahmet ve özlemle yâd ediyorum.” dedi.

Sanatçı Altunsaray seslendirdiği Neşet Ertaş türkülerini alanı dolduran vatandaşlarla beraber söyledi. Konserin ardından Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan tarafından sanatçı İsmail Altunsaray’a çiçek takdim edildi.

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25 Eyl 2022 - 18:53 - Belediyeler

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