26 Eyl 2022 - 10:16- Belediyeler G: 26 Eyl 2022 - 10:17

Sincan'da Sokaklar Deterjanlı Sularla Yıkanıyor...

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Sincan Belediyesi ilçe sakinlerine daha temiz ve daha sağlıklı bir ortam sunmak için gece gündüz demeden ilçeyi tertemiz yapıyor. Cadde, sokak ve bulvarlar araçlarla süpürülüp yıkanıyor.
Sincan'da Sokaklar Deterjanlı Sularla Yıkanıyor... mask
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Çok sayıda personel ile bir yandan da mıntıka temizliği yapılıyor. Sıfır atıkta öncü belediye olan Sincan Belediyesi çöplerin ayrıştırılmasına da özen gösteriyor. Çöpleri toplayan ekipler, geri dönüşüme kazandırılacak olanları ayırıp Sincan Belediyesi Eko Çiftlik ve Sıfır Atık Merkezinde yeniden değerlendiriyor. Sağlıklı bir gelecek ve gelecek nesle daha temiz bir Sincan bırakmak amacıyla hizmet veren Sincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü hem ilçe merkezini hem de bağlı kırsal mahalleleri kapsayacak şekilde titizlikle temizlik çalışmalarını yürütüyor.

Ekipler vatandaşların gün içinde yoğunluk oluşturduğu alanlar başta olmak üzere Sincan’ı dip köşe temizliyor. Yollar vakumlu süpürge araçları ile süpürülüyor, yaya kaldırımları ve bazı yollar tazyikli su ve deterjan ile yıkanıyor Belediye ekipleri gece gündüz tüm mahallelerde mıntıka temizliği yapıyor. Yeşil alan ve parklarda da günlük olarak temizlik çalışmaları özenle yürütülüyor. Çöp konteynerleri de bulaşıcı hastalıkların ve etrafa yayılacak kötü kokunun önüne geçilmesi amacıyla düzenli olarak yıkanıp dezenfekte ediliyor.

Çöpler Ayrıştırılıyor

Atık ve çöpleri toplayan ekipler, geri dönüşüme kazandırılacak olanları ayırıp Sincan Belediyesi Eko Çiftlik ve Sıfır Atık merkezinde yeniden değerlendiriyor. İlçe sakinlerine mis gibi kokan bir Sincan’da yaşama imkanı sunan Sincan Belediyesi  belirli periyotlarla kapsamlı temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 

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26 Eyl 2022 - 10:16 - Belediyeler

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