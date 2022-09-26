26 Eyl 2022 - 10:40- Belediyeler G: 26 Eyl 2022 - 10:41

Kahramankazan'da Bozkırın Tezenesi Türk Halk Ozanı Neşet Ertaş Anıldı...

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Kahramankazan Belediyesi,“Bozkırın Tezenesi” olarakta bilinen ünlü Türk halk ozanı Neşet Ertaş’ın vefatının 10’uncu yılında sanatçının anısına gece düzenledi. Sanatçının bir birinden güzel parçalarının seslendirildiği gecede her yaştan kadın erkek katılması dikkat çekti.
Kahramankazan'da Bozkırın Tezenesi Türk Halk Ozanı Neşet Ertaş Anıldı... mask
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Kahramankazan Belediyesi, topluma mal olmuş sanatçılara vefa göstergesi olarak yaptığı programların sonuncusunu vefatının 10’uncu yıl dönümünde Türk Halk ozanı Neşet Ertaş anısına düzenlendi. ‘Neşet Ertaş’a vefa’ gecesinde sahne alan ünlü ses sanatçıları Gülşen Kutlu ve İsmail Altunsaray,  seslendirdiği birbirinden güzel Neşet Ertaş türküleriyle konukları hüzünlendirirken hareketli türkülerle de neşelendirdi. Havanın soğuk olmasından dolayı kapalı alanda yapılan gece geç saatlere kadar devam etti.

TÜRKMEN VE AHİLİK GELENEĞİNİN EN ÖNEMLİ OZANLARDAN BİRİ

Törende konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Osman Doğan, ‘Neşet Ertaş’a vefa’ gecesinin Kahramankazan belediyesi’nin yaptığı en önemli kültürel ve sosyal faaliyetlerden birisi olduğunu belirterek “Neşet Ertaş bizim için sıradan bir bestekar, türkücü değil. O Türkmen ve ahilik geleneğinin en önemli ozanlardan biri. Türk geleneğini ve halk kültürünü yaşatan, bu uğurda ömrünü feda etmiş, bizlere sanatsal ve sosyal katkılarda bulunmuş değerli bir ozanımız. Bugün burada bu etkinlikle onu hem anmış oluyoruz hem de geleneksel değerlerimizi, halk kültürü ve halk ozanlığı geleneğimizi yaşatmış olmayı diliyorum” 

 

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26 Eyl 2022 - 10:40 - Belediyeler

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