Kabine Bugün Toplanıyor! Ana Gündem Ekonomi...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ana gündem maddesinin ekonomi olması bekleniyor. Saat 14.00'te Beştepe'de gerçekleşecek toplantıda son dönemde enflasyonla mücadelede atılan adımlar ve fiyat artışlarına yönelik alınan tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan 90 bin taşeron kamu çalışanının kadroya alınmasına ilişkin düzenlemenin de, bu toplantıda ele alınması bekleniyor. Kabinede ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşı ve Ege'de Yunanistan ile yaşanan gerilim de değerlendirilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrasında 'Millete Sesleniş' konuşması yapması bekleniyor.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.