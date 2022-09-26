26 Eyl 2022 - 16:22- Gündem

Kabine Bugün Toplanıyor! Ana Gündem Ekonomi...

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak.
Kabine Bugün Toplanıyor! Ana Gündem Ekonomi... mask
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ana gündem maddesinin ekonomi olması bekleniyor. Saat 14.00'te Beştepe'de gerçekleşecek toplantıda son dönemde enflasyonla mücadelede atılan adımlar ve fiyat artışlarına yönelik alınan tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan 90 bin taşeron kamu çalışanının kadroya alınmasına ilişkin düzenlemenin de, bu toplantıda ele alınması bekleniyor. Kabinede ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşı ve Ege'de Yunanistan ile yaşanan gerilim de değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrasında 'Millete Sesleniş' konuşması yapması bekleniyor.
# Kabine Bugün Toplanıyor! Ana Gündem Ekonomi..., Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan
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26 Eyl 2022 - 16:22 - Gündem

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