26 Eyl 2022 - 16:22- Belediyeler

Keçiören Gönül Köşkü Huzurevi’nin Turşuları Bostandan...

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Keçiören Belediyesi tarafından oluşturulan ‘Kışlık Yiyecek Grubu’ ilçedeki Bağlum’da bulunan bostanda Gönül Köşkü Huzurevi’ndeki yaşlılar için tuşu kurdu.
Keçiören Gönül Köşkü Huzurevi’nin Turşuları Bostandan... mask
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Bu kapsamda grup, bostandan topladıkları sebzeleri belli ölçülere göre tasnif ederek onlarca bidon turşuyu hazır hale getirdi. Yaşlıların sağlıklı beslenmesi için çalışmalarını sürdüren grup aynı zamanda erişte ve tarhana da yaptı.

Gönül Köşkü Huzurevi’ni her fırsatta ‘Sevap Merkez Bankası’ olarak nitelendiren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yaşlılarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Bostanımızda doğal yöntemlerle ürettiğimiz ürünlerimizden yaşlılarımıza kışın tüketecekleri yiyecekleri hazırlıyoruz. Bir yandan üretimin önemine dikkat çekiyoruz bir yandan da üretilen ürünlerin verimli bir şekilde kullanılabileceğini gösteriyoruz.

Yaşlılarımıza gönülden, yürekten ve isteyerek hizmet veriyoruz. Huzurevimizi sevap merkez bankası ya da beddua merkez bankası yapacak olan bizleriz. Burada işler iyi giderse sevabımız büyük olur. Eğer burada işler kötü giderse beddua alırız, günah olur, vebali büyük olur. Rabbim ana ve babalarımıza turşu, erişte, tarhana ve diğer ürünlerimizi sağlıkla tüketmeyi nasip etsin.” dedi. ​

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26 Eyl 2022 - 16:22 - Belediyeler

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