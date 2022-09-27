Başkentte ‘İtfaiye Haftası’ Kutlamaları Başladı...

ABB İtfaiye Daire Başkanlığı, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası’nı çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı. Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu’nda düzenlenen programda tulumbacıların yangına müdahalesi canlandırıldı ve arama kurtarma timlerinin tatbikatı ile yangın kulesinden iniş gösterisi ilgiyle izlendi. Ankara İtfaiyesi ekipleri, araçlarla da Ankara turu yaptı.

Ankara İtfaiyesi İskitler Merkez İstasyonu’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlama programında, ‘İtfaiyeci Duası’nın okunmasının ardından İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, Atatürk büstüne çelenk koydu.

ABB Başkan Vekili Sait Atalay, Genel Sekreter Yardımcıları Baki Kerimoğlu ile Mustafa Kemal Çokakoğlu, bürokratlar, daire başkanları ve itfaiyecilerin ailelerinin katıldığı kutlama programında tulumbacıların yangına müdahalesi canlandırılırken, arama kurtarma timlerinin tatbikatı ile yangın kulesinden iniş gösterisi gerçekleştirildi.

İTFAİYECİLER İÇİN YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR

Ankara İtfaiyesi’nin gerek araç gereç bakımından gerek personel bakımından güçlendirilmesi konusunda veher türlü ihtiyacının karşılanması için yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen ABB Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu, “İtfaiye hizmeti büyük riskleri de içinde taşıyor. Yangında, depremde, selde bu görevleri yürütürken bazı arkadaşlarımız hayatlarını kaybedebiliyor, sakat kalabiliyor.

Dolayısıyla itfaiyecilerin de askerler gibi, polisler gibi başlarına bir iş geldiğinde hayatlarını kaybettiklerinde şehit sayılmaları, yaralandıklarında gazi sayılmaları konusunu da yeterli yasal düzenlemelerin bir şekilde yapılması gerekmektedir. Ben tekrar bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş adına, Belediyemiz adına, şahsım adına, İtfaiye Haftası’nı kutluyor, yangınsız, selsiz, kazasız, belasız yıllar temenni ediyorum” dedi.

HEDEF: ANKARA’YA YAKIŞIR MODERN BİR İTFAİYE TEŞKİLATI

Ankara İtfaiyesi’nin, son 3 yılda yapılan yatırımlarla hem personel kadrosunu güçlendirip gençleştirildiğini hem de araç filosunu yenilediğini vurgulayan İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu şu bilgileri verdi:

“1714 yılında kurulan tulumbacılar ocağından, günümüz modern itfaiyeciliğine 308 yıllık köklü geçmişi olan Ankara İtfaiyesi, bugün Ankara halkına her türlü olaylara 25 ilçemizde 46 itfaiye istasyonu ile 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Göreve geldiğimiz 2019 yılı itibari ile eksikliklerini tespit ettiğimiz ve stratejik planlarımıza dâhil ettiğimiz personel sayımızı 704’ten 1191’e yükseltip, yaş ortalamamızı 48’ den 40’a indirdik. Araç sayımızı 154’den 231’e çıkartarak ihtiyacımıza uygun özellikli araç alımlarımız devam etmektedir.

İhalesi biten araçlarımız partiler hâlinde teslim alınarak istasyonlarımız güçlendirilecektir. Aynı zamanda modern arama-kurtarma ekipmanları ve koruyucu kıyafetlerimizin alımını gerçekleştirdik. Haymana, Nallıhan, Etimesgut, Akyurt ve Bağlum İstasyonlarımızın inşasını tamamladık. Kırsal gönüllü itfaiyecilik programımız kapsamında köylerimize 417 adet 3 tonluk yangın söndürme tankeri dağıtarak 800 vatandaşımıza yangına ilk müdahale eğitimi verdik.

Amacımız meydana gelen olaylara zamanında ve doğru bir şekilde müdahale ederek, can ve mal kaybını önlemek, aynı zamanda afet ve yangınlar konusunda toplumsal bilgi ve bilinç düzeyini arttırarak, bilim ve teknolojiye uygun araç gereç ve konusunda uzman personeller ile cumhuriyetimizin başkenti Ankara’mıza yakışır modern bir itfaiye teşkilatı olma yolunda devam etmektir.”

İTFAİYE ARAÇLARININ KORTEJİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Etkinlikler kapsamında İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu ve çok sayıda itfaiyeci, Bilkent Gaziler Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek, tedavileri devam eden gazilerle bir araya geldi. Kurumlu ile Ankara İtfaiyesi’nde görev yapan personel, Türk Kızılayı’na da kan bağışında bulundu.

Etkinliklerin ardından İtfaiye Daire Başkanlığı'nın yeni araçları ile kent turu yapılarak, Ankaralılar selamlandı. Kortej, Büyükşehir Belediyesi önü, Ankara Garı, Sıhhiye, Kızılay ve Ulus Atatürk Heykeli önünden geçiş yaparken, Başkentlilerden büyük ilgi gördü. Doğal afetlerde Ankara İtfaiyesi ile iş birliğini sürdüren TAMGA, AKUT ve ANDA ekipleri de itfaiye haftası kutlamalarına katılarak destek verdi.