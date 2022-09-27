Cumhurbaşkanı Erdoğan: Takoz Siyaseti 2023'te Çöpe Atılacak...

Partisinin genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yunanistan'a hatırlatmak isteriz, kendinize gelin. Amerika'dan, Avrupa'dan sizlere gelen destekler zannediyor musunuz sizi kurtarır? Kurtarmaz. Sadece patinaj yaparsınız başka bir işe yaramaz. " dedi.

Avrupa'nın üç maymunu oynadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akdeniz'de yaşanan göçmen ölümleri karşısında Batı üç maymunu oynamayı tercih etti. Batı'da mültecilere kapanan kapılar, FETÖ'cü alçaklara PKK'lı teröristlere açılıyor. Alçaklar 2 polisimizi şehit etti" dedi.

"Yunanistan'ı kışkırtarak üzerimize salanların niyetlerini gayet iyi biliyoruz" diyen Erdoğan, "Karası, denizi ve havasıyla ülkemiz savunmasından taviz vermeyecek ama vaktimizi, enerjimizi, dikkatimizi dağıtmaya yönelik kirli senaryolara da pabuç bırakmayacağız. Bir yandan hadsizlere haddini bildirirken hedeflerimizden kesinlikle sapmayacak, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.

Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez. Çünkü bizim gücümüz ve imkanlarımız bunların çok ötesindedir. Ama bu durumun söz konusu ülke için gizli bir işgal anlamına geldiğini de hatırlatmak isteriz. Netice itibarıyla o topraklarda yüzlerce yıllık emeğimiz ve halen yaşayan çok sayıda soydaşımız, dindaşımız var.

Bunlar adına yaşanan gelişmelerden üzüntü duymak da vazifemizdir. Batı Trakya'da herhangi bir derneğin veya okulun adında Türk ifadesinin geçmesinden rahatsızlık duyan Yunanistan'a hatırlatmak isteriz, kendinize gelin" diye konuştu.

"2023 SEÇİMLERİ TAKOZ SİYASETİNİN DE ÇÖPE ATILDIĞI MİLAT OLACAK"

Erdoğan, yılbaşından sonra ekonomideki rakamları, istikrarı, ekonomideki güçlenerek yürümeyi hep birlikte göreceklerini belirterek, "İnşallah 2023 seçimleri ülkemizdeki pek çok dönüm noktasıyla birlikte takoz siyasetinin de çöp sepetine atıldığı bir milat olacaktır" dedi.