Altındağ Gençlik Merkezlerinde Yeni Dönem Kayıtları Başladı...

Gençlik Merkezleri yeni eğitim ve öğretim dönemine hazır... Gençlik Merkezleri, bu yıl, 33 farklı branşta, Altındağlı gençlere kapılarını açıyor. Yeni eğitim öğretim sezonuna 10 Ekim itibariyle başlayacak olan Gençlik Merkezleri'ne kayıt süreci başladı. Altındağlı gençlerin bu merkezler sayesinde çok daha başarılı ve özgüvenli bireyler olduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, tüm Altındağlı gençleri gençlik merkezlerinden faydalanmaya çağırdı. Başkan Balcı, yeni eğitim ve öğretim döneminin herkese hayırlı olmasını temenni etti.

TÜM KURSLAR ÜCRETSİZ

Gençlik Merkezlerinde bu yıl, Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Tarih, Coğrafya, Fizik, Kimya, Biyoloji, Edebiyat, İşaret Dili, Diksiyon, Temel Bilgisayar, Temel Bilgisayar Kodlama, Photoshop, Türk Halk Müziği Korosu, Bağlama, Gitar, Ney, Ritim, Drama, Resim, El sanatları, Halk oyunları, Satranç, Masa Tenisi, Taekwondo, Kickboks, Jimnastik, Okçuluk, Judo ve Futbol branşlarında kurslar açılacak.

Judo kursu için başvurular Beşikkaya Judo Salonu’na, Okçuluk kursu için başvurular Mete Gazoz Okçuluk Merkezi’ne, Taekwondo kursu için başvurular Yıldıztepe Taekwondo Salonu ve Gençlik Merkezlerine, Futbol kursu için başvurular Karapürçek Semt Stadı’na yapılacak. Diğer tüm branşlardaki kurslar için başvuruların ise Gençlik Merkezlerine yapılması gerekiyor.

ALTINDAĞLI GENÇLERİN HAYATI DEĞİŞİYOR

Gençlik Merkezlerinin Altındağlı gençlerin hayatına büyük katkısı olduğunu, pek çoğunun hayatının değiştiğini vurgulayan Başkan Asım Balcı “İsteyen herkesin ücretsiz olarak yararlanabildiği bu kurslar, gençlerin sadece fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamakla kalmıyor, okuldaki ders başarılarını da çok olumlu derecede etkiliyor.

Bu nedenle Altındağ'da faaliyet gösteren gençlik merkezlerimizde, sadece Altındağ'ın değil, ülkemizin geleceği için de çocuklarımızı kültür, sanat ve sporla buluşturuyoruz. Kurslarımızda eğitimcilerimiz tarafından yetenekli çocukları belirleyerek, spor ve sanata yönlendiriyoruz. Sanata ve spora yönlendirilen çocuklarımızın eğitim hayatında da başarılı olduğunu gözlemliyoruz ve bundan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.