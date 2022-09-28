28 Eyl 2022 - 11:56- Belediyeler G: 28 Eyl 2022 - 11:57

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Özel Çocuklarla Sinemada Buluştu...

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Sincan Belediyesi engelli bireyler, özel çocuklar ve ailelerine özel sinema etkinliği düzenledi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın yalnız bırakmadığı engelli vatandaşlar, bir alışveriş merkezinin sinema salonunda film izleyerek keyifli bir gün geçirdi.
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Özel Çocuklarla Sinemada Buluştu... mask
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Özellikle çocukların Başkan Ercan’a olan sevgisi görülmeye değerdi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimini kucaklayan Sincan Belediyesi, engelli ve özel bireyler için çeşitli kültürel faaliyetlerde bulunuyor. Son olarak 500 özel çocuk ve 50 engelli birey için sinema etkinliği düzenleyen Sincan Belediyesi, aileleriyle birlikte unutulmaz bir gün geçirmelerini sağladı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da sinemada engelli vatandaşlarımızı yalnız bırakmayarak sevinçlerine ortak oldu. Köstebekgiller filmini izleyen özel çocuklar, Başkan Ercan’a mutluluklarını sarılarak ifade etti. Aileleri de çocukların keyifli bir gün geçirmeleri için destek olan Başkan Ercan’a memnuniyetlerini dile getirdi.

Çocukların yanı sıra yetişkin engelli bireyler de “Doktor Strange” filmini izleme fırsatı buldu. Filmden yüzleri gülerek ayrılan vatandaşlar ulaşımdan, ikramlara kadar her türlü imkânı kendilerine sağlayan Sincan Belediyesine teşekkür etti. Sincan Belediyesi engelli vatandaşlara kol kanat germeye ve eğitimlerinin yanında kültürel ve sosyal alanda da onları desteklemeye devam ediyor.

 

 

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28 Eyl 2022 - 11:56 - Belediyeler

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