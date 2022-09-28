Tüm Yurtta 'Hayata Saygı Duruşu'...

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının 2030 yılına kadar yüzde 50 oranından azaltılması hedefi doğrultusunda önceki yıllarda düzenlenen “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın”, “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” ve “Yayalar Kırmızı Çizgimiz” kampanyalarının ardından bu yıl da “Trafikte Her Yıl Daha İyiye” mottosu doğrultusunda



“Yayalara Öncelik Duruşu, HAYATA SAYGI DURUŞU” sloganıyla yaya önceliğine yönelik farkındalık çalışmalarına devam edecek.

Bu kapsamda “29 Eylül Perşembe günü 11.00-14.00” saatleri arasında geleceğin bilinçli yaya ve sürücüleri, yaya geçitlerinde bayraklarla buluşarak trafikte yaya önceliğine dikkat çekilecek.

YAYA GEÇİTLERİ KIRMIZIYA BOYANACAK

Ana güzergâhlar üzerindeki ışıksız yaya geçitlerinde bulunan yaya çizgilerinden bir tanesinin kampanya etkinliği çerçevesinde sembolik olarak kırmızıya boyanması sağlanacak.

Ülke genelindeki yaya ve okul geçitlerindeki işaretlemeler kontrol edilecek, standartlara uygun olmayanların yenilenmesi ve eksik olanların tamamlanması sağlanacak, trafik ışığı bulunmayan ancak trafik levhalarıyla belirlenmiş okul ve yaya geçitleri üzerinde “ÖNCE YAYA” görselleri uygulanacak.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı belirlenen okullarda ve yaya/okul geçitlerinde kampanya etkinlikleri düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında hafta boyunca sosyal medya platformları başta olmak üzere vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları alanlarda ve kurumsal iletişim sayfalarında basın/yayın organlarında, billboardlarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, kampanya içerikleri kullanılarak kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanacak.

Kampanya kapsamında; 81 il genelinde eş zamanlı olarak yapılacak olan farkındalık etkinliklerine valiler, kaymakamlar, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve il milli eğitim müdürleri ile birlikte kurum yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları katılacak.