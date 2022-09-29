Sincan’da Banklar Onarıldı Spor Aletleri Yenilendi...

Oyuncaklardan banklara, kameriyelerden çöp kovalarına yenilenen parklar vatandaşları bekliyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte parklardaki oyun alanları, spor aletleri, banklar, kameriyeler ve çöp kovaları vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek için bakım onarımdan geçiyor, yenileniyor.
Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bir yandan yeşil alanların bakımlarını büyük bir titizlikle yaparken bir yandan da parklarda bulunan oyun alanları, dinlenme mekanları ve spor aletlerini revize çalışmaları yürütüyor.
Fitness aletleri ve oyun alanları bakımdan geçiyor
Çocukların daha rahat ve güvenli ortamlarda oyun oynayarak keyifli zaman geçirmeleri için bozulan, kırılan oyun grupları onarılıp, yenilenirken, bankların ve kameriyelerin de yeni bir görünüme kavuşması sağlanıyor. Ayrıca ekipler parklarda yer alan fitness aletlerini de revize ederek vatandaşların daha sağlıklı bir şekilde spor yapabilmeleri için çalışıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.