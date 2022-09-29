Akyurtlu Kadınlar İçin Gezi Düzenlendi...

Gezilere başvuru sürecinin oldukça yoğun geçtiğini belirten Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık 3000 kişinin geziye katıldığını söyledi. Başkan Hilal Ayık açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı “2022 yazını çok yoğun etkinlik takvimiyle geçirdik. 8 hafta boyunca çocuklarımız için oyunlar ve yetişkinlerimiz için konserler düzenledik. 30 Ağustos Zafer Konseri ile de bunu taçlandırdık.
Üniversite öğrencilerimizle Teknofest’e gittik. Kadınlarımızdan da gezi için yoğun bir talep geldi. Kırşehir’de Ahi Evran Türbesi, Cacabey Türbesi ve Neşet Ertaş Müzesi, Nevşehir’de ise Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi ile Kapadokya’yı kapsayan bir gezi rotası oluşturduk. Her gün 2 otobüs ile Akyurt’tan yola çıkan hanımlar, bu rotaları takip ederek güzel bir gezi gününü tamamlıyorlar. Buradan güzel arkadaşlıklar da ediniyorlar. Etkinliğimize katılan tüm Akyurtlu kadınlara teşekkürlerimi iletiyorum. Gezilerin güzel hatıralarla geçmesini temenni ediyorum.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.