29 Eyl 2022 - 12:36- Belediyeler G: 29 Eyl 2022 - 12:37

Akyurtlu Kadınlar İçin Gezi Düzenlendi...

ABONE OL Google News Sayfamız

Akyurt Belediyesi yaz etkinliklerinin ardından sosyal ve kültürel etkinliklerine devam ediyor. Akyurtlu kadınlar için Kırşehir ve Nevşehir gezisi düzenlendi.
Akyurtlu Kadınlar İçin Gezi Düzenlendi... mask
+6
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Gezilere başvuru sürecinin oldukça yoğun geçtiğini belirten Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık 3000 kişinin geziye katıldığını söyledi. Başkan Hilal Ayık açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı “2022 yazını çok yoğun etkinlik takvimiyle geçirdik. 8 hafta boyunca çocuklarımız için oyunlar ve yetişkinlerimiz için konserler düzenledik. 30 Ağustos Zafer Konseri ile de bunu taçlandırdık.

Üniversite öğrencilerimizle Teknofest’e gittik. Kadınlarımızdan da gezi için yoğun bir talep geldi. Kırşehir’de Ahi Evran Türbesi, Cacabey Türbesi ve Neşet Ertaş Müzesi, Nevşehir’de ise Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi ile Kapadokya’yı kapsayan bir gezi rotası oluşturduk. Her gün 2 otobüs ile Akyurt’tan yola çıkan hanımlar, bu rotaları takip ederek güzel bir gezi gününü tamamlıyorlar. Buradan güzel arkadaşlıklar da ediniyorlar. Etkinliğimize katılan tüm Akyurtlu kadınlara teşekkürlerimi iletiyorum. Gezilerin güzel hatıralarla geçmesini temenni ediyorum.

# Akyurtlu Kadınlar İçin Gezi Düzenlendi..., ankara, Ankara Akyurt, akyurt belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Bilim Pursaklar’da Hafta Sonu Eğitimleri Başlıyor... mask
Bilim Pursaklar’da Hafta Sonu Eğitimleri Başlıyor...
Şehir Hastanesinin Açılış Coşkusuna Pursaklar’da Ortak Oldu... mask
Şehir Hastanesinin Açılış Coşkusuna Pursaklar’da Ortak Oldu...
Çankaya'da Güzel Sanatlara Hazırlık Atölyesi Açılıyor... mask
Çankaya'da Güzel Sanatlara Hazırlık Atölyesi Açılıyor...
Sincan’da Banklar Onarıldı Spor Aletleri Yenilendi... mask
Sincan’da Banklar Onarıldı Spor Aletleri Yenilendi...
Keçiören Kocatepe İlkokulunda Dünya Okul Sütü Günü’nde Sağlıklı Beslenmeye Dikkat Çekildi... mask
Keçiören Kocatepe İlkokulunda Dünya Okul Sütü Günü’nde Sağlıklı Beslenmeye Dikkat Çekildi...
Mamak’ta Bilim ve Teknoloji Buluşması Heyecanı... mask
Mamak’ta Bilim ve Teknoloji Buluşması Heyecanı...
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Özel Çocuklarla Sinemada Buluştu... mask
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Özel Çocuklarla Sinemada Buluştu...
Çankaya Belediyesinden 1 Açılış 3 Park... mask
Çankaya Belediyesinden 1 Açılış 3 Park...
Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Bocce Spor Salonu’nda Öğrencilerle Atışlar Yaptı. Başkan Oğuz:"Sporu Bırakmayın" mask
Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Bocce Spor Salonu’nda Öğrencilerle Atışlar Yaptı. Başkan Oğuz:"Sporu Bırakmayın"
Altındağ Gençlik Merkezlerinde Yeni Dönem Kayıtları Başladı... mask
Altındağ Gençlik Merkezlerinde Yeni Dönem Kayıtları Başladı...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Bilim Pursaklar’da Hafta Sonu Eğitimleri Başlıyor... mask
Bilim Pursaklar’da Hafta Sonu Eğitimleri Başlıyor...
Şehir Hastanesinin Açılış Coşkusuna Pursaklar’da Ortak Oldu... mask
Şehir Hastanesinin Açılış Coşkusuna Pursaklar’da Ortak Oldu...
Çankaya'da Güzel Sanatlara Hazırlık Atölyesi Açılıyor... mask
Çankaya'da Güzel Sanatlara Hazırlık Atölyesi Açılıyor...
Sincan’da Banklar Onarıldı Spor Aletleri Yenilendi... mask
Sincan’da Banklar Onarıldı Spor Aletleri Yenilendi...
Ankara Elektrik Kesintisi! 29 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 29 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Türkiye Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor! Ankara’nın Başkent Oluşu 1000 Seğmenle Kutlanacak... mask
Türkiye Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor! Ankara’nın Başkent Oluşu 1000 Seğmenle Kutlanacak...
Keçiören Kocatepe İlkokulunda Dünya Okul Sütü Günü’nde Sağlıklı Beslenmeye Dikkat Çekildi... mask
Keçiören Kocatepe İlkokulunda Dünya Okul Sütü Günü’nde Sağlıklı Beslenmeye Dikkat Çekildi...
Gölbaşı Belediyesi Kendi İmkânlarıyla Sıfır Atık Parkı Kuruyor... mask
Gölbaşı Belediyesi Kendi İmkânlarıyla Sıfır Atık Parkı Kuruyor...
Mamak’ta Bilim ve Teknoloji Buluşması Heyecanı... mask
Mamak’ta Bilim ve Teknoloji Buluşması Heyecanı...
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Özel Çocuklarla Sinemada Buluştu... mask
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Özel Çocuklarla Sinemada Buluştu...

29 Eyl 2022 - 12:36 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bilim Pursaklar’da Hafta Sonu Eğitimleri Başlıyor... mask
Bilim Pursaklar’da Hafta Sonu Eğitimleri Başlıyor...
Şehir Hastanesinin Açılış Coşkusuna Pursaklar’da Ortak Oldu... mask
Şehir Hastanesinin Açılış Coşkusuna Pursaklar’da Ortak Oldu...
Çankaya'da Güzel Sanatlara Hazırlık Atölyesi Açılıyor... mask
Çankaya'da Güzel Sanatlara Hazırlık Atölyesi Açılıyor...
Sincan’da Banklar Onarıldı Spor Aletleri Yenilendi... mask
Sincan’da Banklar Onarıldı Spor Aletleri Yenilendi...
Keçiören Kocatepe İlkokulunda Dünya Okul Sütü Günü’nde Sağlıklı Beslenmeye Dikkat Çekildi... mask
Keçiören Kocatepe İlkokulunda Dünya Okul Sütü Günü’nde Sağlıklı Beslenmeye Dikkat Çekildi...
Gölbaşı Belediyesi Kendi İmkânlarıyla Sıfır Atık Parkı Kuruyor... mask
Gölbaşı Belediyesi Kendi İmkânlarıyla Sıfır Atık Parkı Kuruyor...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL