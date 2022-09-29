ATO'dan Ankara Andezit Taşına Coğrafi İşaret Tescili

Ankara Ticaret Odası (ATO), yöresel ve bölgesel değerlerin bilinirliğini ve katma değerini artırarak ekonomiye kazandırılması, ulusal ve uluslararası pazarlara erişimini sağlayarak farkındalık oluşturulmasına yönelik Coğrafi İşaretler konusunda yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek “Ankara Andezit Taşı”na coğrafi işaret tescili aldı.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odası’nın 30 No’lu Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi’nin çalışmalarıyla coğrafi işaret tescili aldığı “Ankara Andezit Taşı”nın Tescil Belgesi’ni ATO Fuaye alanında düzenlenen toplantıda, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Cemil Başpınar’dan teslim aldı.

Toplantıya, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Erol Eraslanoğlu, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yıldız, 30 No’lu Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi Başkanı Ali İhsan Güçlü ile çok sayıda ATO Meclis ve Komite Üyesi katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada ATO olarak Ankara Andezit taşına coğrafi işaret tescili almış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Baran, bu sayede taşın katma değerinin artarak ihracat rakamlarına da yansıyacağını ifade etti. Coğrafi İşaretli tüm ürünlerin satışının ve ihracatının Ankara’dan gerçekleştirilmesine yönelik girişimlerinin devam ettiğini kaydeden ATO Başkanı Baran, “Coğrafi işaretli ürünler, katma değerle bu ülkenin kasasına fayda sağlasın istiyoruz.” dedi.

-27 MİLYON DOLARLIK ANDEZİT İHRACATI YETERLİ DEĞİL-

Dünyada 1 yıldaki Andezit Taşı ihracat rakamlarının 845 milyon dolar olduğunu kaydeden Baran, bu rakamın içinde Türkiye’nin payının 27 milyon dolarla yaklaşık yüzde 3 seviyelerinde olduğunu söyledi. Baran, bu rakamın daha yukarılara taşınabileceğini kaydederek, “Türkiye’nin coğrafi işaretli ürünlerle gidebileceği mesafe çok fazla” dedi.

Andezit taşının ekonomiye konu olabilmesi için sektörde çalışan işgücünün de yetiştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Baran, 30 No’lu Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi’nin çalışmalarıyla, sektörde istihdam edilmek üzere ihtiyaç duyulan işgücünün meslek liselerinde yetiştirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile iletişime geçtiklerini anlattı.

Anıtkabir’den Birinci Meclis’e, Hacı Bayram’dan Ankara Garı’na kadar Başkent’in tarihi yapılarında Ankara Andezit Taşı’nın kullanıldığını kaydeden Baran, taşın özellikle aşınmaya ve ısı farklarına karşı dayanıklı olduğunu söyledi. Andezit taşının duvar, merdiven, park, bahçe ve kent mobilyaları gibi alanlarda kullanıldığını ifade eden Baran, taşın gri, siyah, eflatun, mor ve pembe olmak üzere 5 farklı renginin olduğunu belirtti. Ankara Andezit taşının özellikle Gölbaşı ilçesinin önemli bir değeri olduğunu bildiren ATO Başkanı Baran, “Gölbaşı ve çevresinde yaklaşık 200’ün üzerinde doğal taş firması 1.000’in üzerinde kardeşimize ekmek kapısı oldu” diye konuştu.

-36 COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNÜNÜN 7’SİNİN TESCİLİ ATO’DAN-

Türkiye’nin dört bir yanında tescil alabilecek binlerce ürün olduğunu kaydeden Baran, Ankara Ticaret Odası olarak Coğrafi İşaretli ürünler konusunda farkındalık ve tescil çalışmaları yürüttüklerini belirtti. Baran, “Ankara’nın 36 coğrafi işaretli ürününün 7 tanesinin tescili Ankara Ticaret Odası tarafından alındı. Ankara Döneri, Ankara Tavası, Ankara Erkeç Pastırması, Ankara Simidi, Ankara Tiftiği, Çamlıdere Höşmerim Tatlısı ile son olarak da Andezit Taşı’na coğrafi işaret tescili aldık.

Ülke genelinde farkındalık oluşturmak üzere iki kez Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi düzenledik. Tüm odalar, kurumlar ve yerel yönetimleri de coğrafi işaret tesciline yönlendirebilmek için bu işle ilgili bir kitap hazırlayarak tüm Türkiye’ye dağıttık. Coğrafi işarette tescil almaya giden yolda kılavuz niteliğine sahip bu kitapla tescil konusunda önemli girdiler sağlayacağımızı düşünüyorum” dedi.

-BAŞPINAR: “ANKARA ANDEZİT TAŞI’NDA AVRUPA BİRLİĞİ COĞRAFİ İŞARET BAŞVURUSU YAPALIM”

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Cemil Başpınar da konuşmasında coğrafi işaret tescilinin ticari yönüyle birlikte, tarihi, kültürel ve toplumsal boyutu da ön planda olan bir çalışma olduğunun altını çizdi. Başpınar, “Bir coğrafi işaretin katma değere dönüşmesi için özverili ve gönülden çalışıldığını buradan çıkan işle görüyoruz.

Coğrafi işaret tescilinin ekonomiye ve kırsal kalkınmaya etkisi tartışılmaz ama bir yandan da geçmişten aldığımız değerlerin geleceğe taşınmasına, bilinirliğine, markalaşmasına katkı sağlıyor. Her şeyden önemlisi bu iş tescili almakla bitmiyor. Tescil aslında süreci başlatan bir adım. Tescilden sonra yapılacak olan çalışmalar coğrafi işaretlerin gerçek potansiyelinin ortaya çıkmasına katkı sağlıyor” dedi.

ATO’nun bu konuda öncü bir kuruluş olarak önemli faaliyetler gerçekleştirdiğine dikkat çeken Başpınar, “Önümüzdeki dönemde ATO’yla coğrafi işaretli ürünler başta olmak üzere daha yakın iş birliği içerisinde çalışacağız. Hatta şöyle de bir karar alalım Ankara Andezit Taşı’nda Avrupa Birliği coğrafi işaret başvurusu yapalım. Çünkü bu taş değerinde büyük bir potansiyel barındırıyor. Bu anlamda uluslararası tescil de ürünün değeri için son derece önem arz ediyor” diye konuştu.

-GÜÇLÜ: “TESCİL, CARİ AÇIĞIN KAPANMASINDA BÜYÜK KATKI SUNACAK”

30 No’lu Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi Başkanı Ali İhsan Güçlü de yaptığı konuşmada katma değerli bir ürün olarak piyasada yer alan Ankara Taşı’nın ticari boyutunun yanı sıra tarihi ve kültürel bir değer olduğunu ifade etti. Yüzyıllar boyunca ayakta duran Ankara Kalesi ve Cumhuriyet dönemi yapılarında taşın kullanıldığına dikkat çeken Güçlü, “Doğru maden ve nitelikli işçilikle yapı ömrü yüzyılları aşan şaheserler ortaya çıkıyor.

Ülkemiz bu konuda hem rezerv bakamından hem de iş yapma kapasitesinde çok iyi durumda. Umut ediyoruz ki firmalarımız yaptıkları ihracatı kat ve kat artırarak ilerleyen günlerde ülkemizin cari açığının kapanması noktasında da büyük maddi katkılar sunacaktır. Yaptığı işi gönülden yapanlar ve helalin peşinde koşanlar, aynı zamanda yaptığı işi ileri taşıma adına çalışanlara, istihdam için üretim yapanlara, katma değerle katkı sunanlara, emek verenlere, esnafımıza tacirimize hayırlı bol bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Ankara Andezit Taşı’nın tescil sürecine katkı sağlayan Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Fakültesi Müdürü Prof. Dr. Nevzat Arık, Jeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu, Gıda Güvenliği Fakültesi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Tansel Şileli, Enerji Bakanlığı E. Müsteşar Yardımcısı Nevzat Kavaklı’ya teşekkür plaketleri ATO Başkanı Gürsel Baran, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Cemil Başpınar, 30 No’lu Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi Başkanı Ali İhsan Güçlü tarafından takdim edildi.

Ankara Andezit Taşı ile çeşitli madenlerden yapılan eserlerin yer aldığı serginin gezilmesinin ardından, Ankara Seymenler Kulübü’nün gösterisiyle program son buldu. Sergide, hurda demirlerden yapılan el yapımı figürlerin yer aldığı Zeki Sanat sergisi de ilgi gördü.