29 Eyl 2022 - 16:16- Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yüzyıl 'Türkiye Yüzyılı' Olacak!

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Dünyadaki olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok daha açık, net söyleyeyim inşallah bu yüzyılın adını koyuyorum, Türkiye yüzyılı olacak" dedi. Erdoğan, asgari ücret ve EYT ile ilgili de açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yüzyıl 'Türkiye Yüzyılı' Olacak! mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. "Amerika'dan beklentimiz, Yunanistan'ı yanlış hesaplara sokmaması ve uluslararası kamuoyunun manipüle edilmesine müsaade etmemesidir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda biz, bütün bu olup bitenleri adım adım takip ediyoruz." dedi.

"BU YÜZYILIN ADINI KOYUYORUM, TÜRKİYE YÜZYILI OLACAK"

"Dünyada şartlar ne getiriyor, ne götürüyor, Avrupa'da, Amerika'da durum nedir, görüyorsunuz. Ama Türkiye bu sıkıntıları yaşamadı, yaşamıyor" diyen Erdoğan, "Eğer bugün yani 2'den 4'e, 6'ya Türkiye büyümesini gösterdiyse işte bu bir gerçektir. Türkiye bunu yakaladı. İç ve dış talebin katkısıyla yüzde 7,5 dengeli ve güçlü bir büyüme kaydettik. Bu büyümede ihracatın desteklediği, kuvvetli sanayinin yanı sıra turizmdeki olumlu gelişmelerin katkı sağladığı hizmetler sektörü de etkili oldu" değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022'de küresel büyüme tahminleri dünya genelinde aşağı yönlü olmasına rağmen üretimi, yatırımı, ihracatı ve istihdamı merkeze alan Türkiye ekonomisinin ise büyümeye devam edeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2022 yılında büyümenin yüzde 5 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyorum. Tabii bu bir ortalama rakamdır, daha iyisi olacak ama daha kötüsü olmayacak." dedi.

"YILBAŞINDAN İTİBAREN DE NETİCELERİNİ ALMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

Ekonomideki büyümenin vatandaşa ne zaman yansıyacağına ilişkin soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ocak ayından itibaren bunun emarelerini çok rahat görüleceğini belirterek, "Bir defa enflasyondan önce şu anda faize bakıyorum. Şu an itibarıyla biz faiz oranını yüzde 12'ye indirdik.

Buradan tüm yatırımcılara çağrımı yine yapıyorum, diyorum ki, 'Eğer yatırımcıysan, bak kamu bankaları başta olmak üzere şu anda faiz 12'ye indi. Bundan sonra yukarı çıkma yok, daha aşağı inecek ve daha aşağı inmek suretiyle de bu enflasyonu da ne yapacak, onu da baskılayarak aşağı indirecek.' Bir yatırımcı neyi arar? Yapacağı yatırımda düşük faiz arar. Şimdi bizim beşli başlığımız var, yatırım, istihdam, üretim, cari harcama noktasında özellikle oradaki büyümeyi arzu ettiğimiz istikamete getirmek.

Şimdi bu beş başlıkla bir defa gel, yatırımını yap ve düşük faizle krediyi birinci derecede kamu bankalarından al. Adımını at, hem istihdam sağla hem üretim hem ihracatta sen de yerini al ve bir de ülkenin büyümesine katkı sağla. İnşallah bu yıl içerisinde beklemeden hemen yılbaşından itibaren de neticelerini almaya başlayacağız" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET ARALIK'TA BELİRLENECEK

Asgari ücret tespitinin Aralık ayında yapılacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, buna yönelik çalışmaların ilgililer tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

"2023'e girerken çok daha farklı bir şekilde, çok daha güçlü bir şekilde gireceğiz" diyen Erdoğan, "Hiç tereddüt etmeden asgari ücreti yükseltirken artışın getirdiği yükün tamamını işverenin üzerine bırakmadık, üzerimize aldık. Böylelikle üretimi korumuş olduk. Devlet olarak çok ciddi bir fedakarlıkta bulunarak asgari ücret yanında tüm ücretlerin asgari ücrete kadarki kısmından vergileri yılbaşında kaldırdık.

Bu düzenleme ile işçi-memur ayrımı yapılmaksızın tüm çalışanlara vergi istisnası kaynaklı ilave bir gelir avantajı sağladık. İşçilerimizin enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında zor durumda kalmasını engellemek bizim birinci önceliğimiz olmaya devam ediyor. Tabii bu bir ara artış idi. Bunu zaten işçilerimiz de hakikaten ayırt ettiler ve bundan dolayı da bizlere hep şükranlarını ifade ettiler" diye konuştu.

EYT konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bu konuda çalışmaları yürüttüğünü belirterek, "Vedat Bey'in alanına girersem ona haksızlık yaparım. Onu, kendisi açıklarsa bizim için çok daha isabetli olur ama son aşamasına çalışmayı getirdiklerini biliyorum ve bize sunduklarında değerlendirmelerimizi ayrıca yapacağız." diye konuştu.

# Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yüzyıl 'Türkiye Yüzyılı' Olacak!, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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29 Eyl 2022 - 16:16 - Gündem

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