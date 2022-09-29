29 Eyl 2022 - 16:17- Gündem

Erdoğan: 'Benim En Büyük Savaşım Faizdir'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TESK 21. Olağan Genel Kurulu'nda faiz mesajı verirken, kamu bankalarına da talimat verdi.
Erdoğan: 'Benim En Büyük Savaşım Faizdir' mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TESK'in 21'nci olağan genel kurulunda konuştu. Erdoğan, salgın döneminde esnaf ve sanatkarlarımız birer ahi olarak toplumda büyük görevler üstlendiğini söyledi.

ERDOĞAN'DAN FAİZ MESAJI

"Benim en büyük düşmanım faizdir" diyen Erdoğan, "Faizi yüzde 12'ye düşürdük, yetmez daha da indirmemiz lazım" dedi. Kamu bankalarına seslenen Erdoğan, "Yatırımcıyı darda bırakmayacaksınız. Onlara gereken desteği vereceksiniz" dedi.

Esnaf ve sanatkarlarımızın hane gelirlerini korumak amacıyla Halkbank kaynaklarından kullanmış oldukları kredi geri ödemelerinin 2020 ve 2021 yıllarına ait 14 milyar liralık taksit tutarını ötelediklerine dikkati çeken Erdoğan, "Ayrıca esnaf ve sanatkarlarımızın kredi ve kefalet kooperatiflerine olan borçlarını da yapılandırabilmelerini sağladık. Bunların dışında ticaret erbabımızın kamuya olan birçok borcu için de yapılandırma imkanı getirdik. Geçtiğimiz yıl yaptığımız düzenleme ile basit usulde vergilendirilen esnaf ve sanatkarımızın üzerindeki gelir vergisi yükünü tamamen kaldırdık" dedi.

Erdoğan, önümüzdeki para politikası kurulları toplantılarında bunun daha da inmesi gereğini telkin ettiğini ifade etti. Erdoğan, yılbaşından sonra ben bu enflasyonun da düşük faizle ineceğine inandığını söyledi.

# Erdoğan: 'Benim En Büyük Savaşım Faizdir', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TESK 21. Olağan Genel Kurulu
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29 Eyl 2022 - 16:17 - Gündem

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