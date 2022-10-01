01 Eki 2022 - 09:16- Gündem G: 01 Eki 2022 - 09:17

Rusya'nın İlhak Kararına Türkiye'den Tepki ; 'Reddediyoruz!'

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Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhak kararına Türkiye tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, "Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz" açıklamasında bulundu.
Rusya'nın İlhak Kararına Türkiye'den Tepki ; 'Reddediyoruz!' mask
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "Türkiye, 2014 yılında yapılan gayrı meşru bir referandumla Kırım’ın Rusya tarafından ilhakını tanımamış, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine verdiği güçlü desteği her vesileyle vurgulamıştır. 2014 yılında benimsediğimiz bu tutum doğrultusunda, Rusya’nın, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz.

Uluslararası hukukun yerleşmiş ilkelerinin ağır bir ihlali olan bu kararın tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir.
Giderek daha vahim boyutlar alan savaşın müzakereler yoluyla ulaşılacak adil bir barış temelinde çözüme kavuşturulmasına olan desteğimizi yineliyoruz."
# Rusya'nın İlhak Kararına Türkiye'den Tepki ; 'Reddediyoruz!', Dışişleri Bakanlığı
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01 Eki 2022 - 09:16 - Gündem

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