01 Eki 2022 - 10:00- Belediyeler G: 01 Eki 2022 - 10:01

Sincan Belediyesi Hanımlar Konağında Alzheimer Semineri...

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Sincan Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde Fatma Aliye Hanımlar Konağı’nda Alzheimer hastalığının önlenmesi ve yaşlılıkta fiziksel aktivitenin önemine ilişkin seminer düzenlendi.
Sincan Belediyesi Hanımlar Konağında Alzheimer Semineri... mask
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Kadınların kaliteli zaman geçirmesi, kişisel gelişimlerine katkı sağlanması gibi faaliyetlerin yanı sıra spor ve sağlık çalışmalarıyla da kadınlara destek veren Sincan Belediyesi her hafta mutlaka sağlık seminerleri düzenliyor.

SİNCAN’DA HANIMLARA ALZHEİMERDAN KORUNMANIN YOLLARI ANLATILDI

İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde Fatma Aliye Hanımlar Konağı’nda Alzheimer hastalığına dikkat çekilerek kadınlara Alzheimer hastalığı ve evreleri ile ilgili bilgiler verildi. Alzheimer hastalığı ilgili yapılan tedavileri ve Alzheimera yakalanmamak için yapılabilecek önlemler sağlıkçılar tarafından aktarıldı. Travma, obezite, sigara, yetersiz beslenme, depresyon, düzensiz uyku ve ailede Alzheimer geçmişi gibi pek çok nedenden hastalığın arttığına dikkati çeken uzmanlar, stresten uzak durarak sağlıklı beslenme, spor ve beyin egzersizlerinin Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azalttığını belirtti.

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği seminerin sonunda da katılımcılar merak ettiklerini sorma fırsatı buldu. Sincan Belediyesi Hanımlar Konakları sağlık, kişisel gelişim, el işi gibi faaliyetlerine her hafta devam ediyor. Haftalık program Sincan Belediyesinin sosyal medya hesapları ile internet sitesinden duyuruluyor.

 

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01 Eki 2022 - 10:00 - Belediyeler

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