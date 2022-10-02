02 Eki 2022 - 16:04- Belediyeler G: 02 Eki 2022 - 16:05

Sincanlı Hanımlar Yeteneklerini Keşfediyor...

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Fatih’te açılan Kültür ve Sanat Merkezi ile Zeytindalı Kültür Merkezinde kadınlar için açılan sepetçilik ve giyim kursları büyük ilgili görüyor. Sincanlı hanımlar aldıkları eğitimle bir yandan yeteneklerini keşfederken bir yandan da keyifli vakit geçiriyor.
Sincanlı Hanımlar Yeteneklerini Keşfediyor... mask
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Sosyal ve kültürel projeleriyle takdir toplayan Sincan Belediyesi, kadınlar için açtığı kurslarla da dikkat çekiyor. Kadınların daha fazla sosyal hayatın içinde yer alması, kaliteli vakit geçirmeleri ve kendilerini geliştirmeleri için her türlü imkanı sunan Sincan Belediyesi, Hanım Konakları’nın dışında Fatih’te açılan Kültür ve Sanat Merkezi ve Zeytindalı Kültür Merkezi ile de hizmet veriyor. Sincanlı hanımlar açılan giyim kurslarına büyük rağbet gösterirken, sepetçilik kursundan da oldukça memnun. 

GİYİM KURSLARINA YOĞUN İLGİ 

Kadınlar için hem eğitici hem de eğlenceli kursların yer aldığı Kültür ve Sanat Merkezi’nde en çok ilgi çeken kurslar arasında giyim kursu yer alıyor. Özellikle çocuk giyimi konusunda meraklı olan kadınlar hafta içi her gün 9.50-15.50 saatleri arasında bu alanda kurs alıyor.

SEPETÇİLİKLE HÜNERLER SERGİLENİYOR

Sincan Belediyesi Zeytindalı Kültür Merkezinde açılan sepetçilik kursu da giyim kursu gibi ilgi görüyor. Kadınlar aldıkları eğitimle el becerilerini geliştirirken, birbirinden farklı sepet modelleri ortaya çıkarıyor. Hafta içi Perşembe ve Cuma günleri saat 09.20-15.45 arasında 10’ar kişilik gruplar halinde eğitim veriliyor. Kurslara başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız https://www.sincan.bel.tr/ adresinden gerekli bilgilere ulaşabilirler.

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02 Eki 2022 - 16:04 - Belediyeler

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