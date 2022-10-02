Sincanlı Hanımlar Yeteneklerini Keşfediyor...

Sosyal ve kültürel projeleriyle takdir toplayan Sincan Belediyesi, kadınlar için açtığı kurslarla da dikkat çekiyor. Kadınların daha fazla sosyal hayatın içinde yer alması, kaliteli vakit geçirmeleri ve kendilerini geliştirmeleri için her türlü imkanı sunan Sincan Belediyesi, Hanım Konakları’nın dışında Fatih’te açılan Kültür ve Sanat Merkezi ve Zeytindalı Kültür Merkezi ile de hizmet veriyor. Sincanlı hanımlar açılan giyim kurslarına büyük rağbet gösterirken, sepetçilik kursundan da oldukça memnun.
GİYİM KURSLARINA YOĞUN İLGİ
Kadınlar için hem eğitici hem de eğlenceli kursların yer aldığı Kültür ve Sanat Merkezi’nde en çok ilgi çeken kurslar arasında giyim kursu yer alıyor. Özellikle çocuk giyimi konusunda meraklı olan kadınlar hafta içi her gün 9.50-15.50 saatleri arasında bu alanda kurs alıyor.
SEPETÇİLİKLE HÜNERLER SERGİLENİYOR
Sincan Belediyesi Zeytindalı Kültür Merkezinde açılan sepetçilik kursu da giyim kursu gibi ilgi görüyor. Kadınlar aldıkları eğitimle el becerilerini geliştirirken, birbirinden farklı sepet modelleri ortaya çıkarıyor. Hafta içi Perşembe ve Cuma günleri saat 09.20-15.45 arasında 10’ar kişilik gruplar halinde eğitim veriliyor. Kurslara başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız https://www.sincan.bel.tr/ adresinden gerekli bilgilere ulaşabilirler.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.