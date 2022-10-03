03 Eki 2022 - 12:26- Belediyeler G: 03 Eki 2022 - 12:27

Başkan Ercan Muhtarlarla Buluştu...

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Birlikte yönetim anlayışıyla çalışan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan’daki muhtarlarla bir araya geldi. Sincan Kültür Evi’nde gerçekleşen istişare toplantısında Sincan’ı daha iyi bir geleceğe taşımak için yapılması gerekenler ve yapılacak projeler üzerine muhtarlarla karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
Başkan Ercan Muhtarlarla Buluştu... mask
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Sivil Toplum Kuruluşları, esnaf ve vatandaşlarla sık sık buluşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, muhtarlarla istişare toplantılarına da devam ediyor. Sincan Kültür Evi’nde muhtarlarla bir araya gelen Başkan Ercan, muhtarların sorularını tek tek cevaplarken, yapılacak projelerle ilgili de görüşlerini aldı.

Vatandaş ve belediye arasında köprü vazifesi gören muhtarların önemine değinen Başkan Ercan, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de bulunduğu toplantıda 57 mahalle muhtarıyla her mahallede öne çıkan başlıklarla ilgili istişarelerde bulundu. 

Sincan’ın geleceği için yapılan projelerin yanında, yapılacak olan yatırımların da değerlendirildiği istişare toplantısında “Sincanımız için neler yapabiliriz diye sürekli irtibat halinde olmalıyız. Sizlerle diğer kurumların ilçemize yapacağı yatırımları görüşmeli el ele kol kola çabalamalıyız” ifadelerini kullanan Başkan Ercan, “Bütün gayretimiz Sincan’a hizmet olmalı” dedi. 

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’la bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade eden muhtarlar Başkan Ercan’a teşekkür etti.  

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03 Eki 2022 - 12:26 - Belediyeler

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