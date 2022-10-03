Bakan Bozdağ'dan 'Anayasa' açıklaması: "Yeni Türkiye'nin anahtarı yeni anayasadır"

BURSA (İGFA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin akademik yıl açılış töreninde konuştu.

Yeni anayasanın gerekliliğine dem vuran Bakan Bozdağ, "Bizim anayasamız 40 yamayı aştı. Anayasamızın 223 noktasına dokunulmuş, dil birliği bozulmuştur" dedi.

O nedenle yeni anayasanın Türkiye'nin değişmez gündem maddesi olduğunu öne süren Bozdağ, bugüne kadar hazırlanan 4 anayasanın da hiçbirinin olağan dönemde hazırlanmadığını belirterek, "Anayasalar korku değil güven üstüne bina edilmelidir" yorumunu yaptı.

"Olağan bir dönemde anayasa yapmaya ihtiyaç vardır" diyen Bozdağ, "1982 anayasası güvensizlik üzerine kurulmuş. Hem yasamaya, hem yürütmeye hem yargıya en kötüsü de millete güvenmiyor bu anayasa. Sadece milletvekili seçme yetkisi aziz milletimize verilmiştir. Anayasayı değiştirerek cumhurbaşkanını seçme yetkisini millete verdik. Türk halkı bu hakkını ilk kez 2014'te kullandı" diye konuştu.

Bugüne gelindiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına yönelik yoruma dayalı tartışmalar olduğuna dikkati çeken Bakan Bozdğ, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı konusunda 2023 seçimlerinde önünde hiçbir engel yoktur. Yorumla Anayasa'nın verdiği hak ortadan kaldırılamaz" dedi.

https://youtu.be/8HUOx827D3s