03 Eki 2022 - 16:16- Gündem

TikTok Teyit ile Doğrulanacak!

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TikTok, platform üzerinden yanlış bilginin yayılmasını önlemek için, haber doğrulama organizasyonu Teyit.org ile süregelen iş birliği kapsamında yeni bir adım daha attı.
TikTok Teyit ile Doğrulanacak! mask
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İSTANBUL (İGFA) - İş birliği sayesinde TikTok içerik üreticilerine #Teyitçiyim etiketi altında yanlış bilgileri çürütebilme ve bilgilerin doğruluğunu teyit edebilme yeteneği kazandırılması hedeflendi.

Kampanyayla ilgili içerikler en az 20 milyon izlenme sayısına ulaştı.

Kampanyanın bir diğer amacı da kullanıcıları platformda #Teyitçiyim etiketini kullanarak doğru bilgiyi paylaşmaya teşvik eden içeriklerin yaygınlaşması, dolayısıyla doğru bilgiye ulaşmanın kolaylaştırılmasıydı. Teyit.org ve içerik üreticilerinin desteğiyle teyit farkındalığının artırılması amaçlanan kampanyada, kullanıcıların bilgileri nasıl teyit edebileceğine dair yönlendirmeler yer aldı.

Teyit edilmesi gereken bilgiler arasında çarpıtılmış veriler, mesajlar ve ses kayıtları, tık tuzakları, sızdırıldığı iddia edilen gizli yazışmalar ve kriz anlarında olay yerinden çekildiği iddiasıyla paylaşılan fotoğraflar yer alıyor. Bu bağlamda, topluluk içerisinde paylaşılan içeriklerde kaynak teyidinin öneminin vurgulanması ve yanıltıcı bilgilerin yayılmasının önüne geçilmesi hedeflendi.

#Teyitçiyim kampanyası, kullanıcıların platformda karşılarına çıkan içeriklere karşı kendilerine sormaları gereken sorulara da dikkat çekti.

Dezenformasyonun tespitinin ardından kişilerin #Teyitçiyim etiketi altında içeriğin çürütmesini yapması beklendi.

# tiktok haberleri

03 Eki 2022 - 16:16 - Gündem

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