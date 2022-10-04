Türkiye ile Libya Medya Konusunda İş Birliğine Gidecek...

Türkiye ile Libya medya ve iletişim alanında daha güçlü iş birliğine gidecek. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ortak Medya Platformu kurulması için çalışma yapacak iki ülke, yalan haber ve dezenformasyona karşı mücadelede müşterek hareket edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla bugün Libya’ya gerçekleştirilen resmi ziyaret kapsamında Türkiye ile Libya arasında Medya ve İletişim Alanında İş birliği Mutabakat Zaptı imzalandı. Türkiye adına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Libya Milli Birlik Hükümeti adına da İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Walid Ammar Muhammad Al-Lafi’nin imza koyduğu mutabakat zaptı ile iki ülke arasında medya ve iletişim alanında iş birliğinin geliştirilerek güçlendirilmesi hedefleniyor.

Medya ve iletişim alanında iki ülke arasında yapılacak eğitim ve değişim programlarının yanı sıra resmi haber ajansları arasında iş birliği teşvik edilerek görsel, işitsel ve elektronik içeriğin karşılıklı değişiminin gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

YALAN HABER VE DEZENFORMASYONA KARŞI ORTAK MÜCADELE

Bu arada Ortak Medya Platformu kurulması ve Ortak Çalışma Komisyonu toplantılarının başlatılması için gerekli çabayı göstereceklerini taahhüt eden iki ülke, mutabakat zaptı ile yalan haber ve dezenformasyona karşı ortak mücadelenin tesis edilmesi yolunda önemli bir irade ortaya koyuyor.