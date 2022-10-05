05 Eki 2022 - 11:19- Gündem G: 05 Eki 2022 - 11:20

Ankara'da Avrupa’nın En Büyük Nasa Yarışması Yapıldı!

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Bilişim sektörüne ve genç girişimcilere destek vermeyi sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, uzay uygulamaları alanında Avrupa’nın en büyük yarışması olan NASA Space Apps Challenge Hackathonu’na ev sahipliği yaptı.
Ankara'da Avrupa’nın En Büyük Nasa Yarışması Yapıldı! mask
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, uzay uygulamaları alanında Avrupa’nın en büyük hackathonu NASA Apps Challenge etkinliğine ev sahipliği yaptı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının destekleriyle Kuzey Yıldızı TechBridge Teknoloji Merkezi’nde gerçekleştirilen 48 saatlik yarışı kazanan 3 takımın projeleri, NASA tarafından incelenecek.

600’den fazla yarışmacının katıldığı etkinlik Kuzey Yıldızı TechBridge Teknoloji Merkezi’nde 48 saat sürdü. Büyükşehir Belediyesi de yarışmacıların ücretsiz ulaşım, konaklama ve yemek gibi ihtiyaçlarını karşıladı. 

KAZANANLAR KÜRESEL FİNALDE YARIŞACAK

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının destek verdiği yarışmanın kazananları 48 saatlik bir maratonun sonunda belli oldu. Yerel jürinin projeleri değerlendirmesinin ardından ilk üçe kalarak küresel finalde yarışma hakkı kazananlar; Takım Tulpare, Takım FL Active ve Takım TT- Sci oldu. İlk üçe giren takımların geliştirdiği projeler, NASA tarafından incelenecek. 

“MANSUR YAVAŞ’IN VİZYON VE HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞIYORUZ”

Uzay uygulamaları alanında Avrupa’nın en büyük yarışmasına ev sahipliği yaptıklarını ifade ederek, etkinlikle ilgili bilgi veren Bilgi İşlem Daire Başkanı Gökhan Özcan, “Uzay uygulamaları alanındaki Avrupa’nın en büyük yarışmasında öğrenci arkadaşlarımızı ağırlamaktan büyük gurur duyuyoruz. İlk açtığımız teknoloji merkezi olan Kuzey Yıldızı TechBridge Teknoloji Merkezi’nde bu etkinliğe ev sahipliği yapmamızın sebeplerinden biri de bu. Sayın Başkan’ımız Mansur Yavaş’ın Ankara’yı teknolojinin başkenti yapma vizyon ve hedefleri doğrultusunda hız kesmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Aile Yaşam Şube Müdürlüğü proje ekibinden Hülya Polat Yılmaz da “Gençlerin ve çocukların uzay heyecanına ortak olmak istedik. Elimizden geldiği kadarıyla çocukların bilime, sanata yönelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Katılan herkese çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

YARIŞMACILARINDAN ABB’YE TEŞEKKÜR

48 saat süren maratona katılan yarışmacılar ise düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Özlem Zehra Tosun: “Geçen sene de katıldığım bir yarışmaydı ancak ilk kez bu yıl yüz yüze katılma fırsatım oldu. Çok heyecanlıyım. Bir Büyükşehir Belediyesinin böyle bir teknoloji merkezini açmış olması çok güzel, teşekkür ederim.”

-Gülfem Bektaş: “Burayı daha önce okumuştum, çok güzel bir fikir bence. Yenilikçi olmak çok güzel… Yarışma için çok heyecanlıyım.”

-Emre Gülaç: “Uludağ Üniversitesinden geliyorum. Takım arkadaşlarım farklı üniversitelerden geldi. Bizim projemiz Venüs’te 60 gün boyunca kesintisiz elektrik sağlayacak bir enerji depolama sistemi yaratmak. Ücretsiz servislerle buraya ulaşım sağladık. Çok rahat oldu bizim için. Merkez çok güzel… Yenilikçi bir yer olmuş. Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz.”

-Dilara Yıldız: “Gebze Teknik Üniversitesinden katılıyorum. İlk kez yüz yüze katıldığım bir etkinlik oldu. Bu durum daha heyecanlı… İnsanları bu tarz konulara teşvik etmek ve bir belediyenin buna öncü olması çok güzel.”

-Eylül Ersoy: “Atmosfer çok güzel, çok beğendim. Yüz yüze proje yapıyoruz ve çok verimli geçiyor. Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz.”

-Uygar Yaltın: “Proje hazırlamak için çok güzel bir ortam. Herkes çalışıyor. Bu da beni motive ediyor. Çok teşekkür ederiz.”

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05 Eki 2022 - 11:19 - Gündem

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