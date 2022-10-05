4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde Pursaklar Endemik Vadi’ye Sevgi Dolu Ziyaret...

Eğitici ve öğretici çeşitli etkinliklerle çocukları geleceğe hazırlayan Pursaklar Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde Nezaket Okullarında eğitim gören minik öğrencilere erken yaşta hayvan sevgisini aşılamak amacıyla etkinlik düzenledi. Endemik Vadi’de gerçekleştirilen etkinliklerde çocukların, hayvanları birebir yakından tanımaları amacıyla Ankara Keçisi, Ankara Tavşanı, Ankara Kedisini yakından görerek onları sevme imkânı buldu.

Minik öğrencilerin yoğun katılım sağladığı etkinlikte Başkan Ertuğrul Çetin, çocukların heyecanına ortak olurken sevimli hayvanları birlikte sevme imkânı bularak, keyif dolu vakit geçirdi.

‘‘Ankara keçilerini ve kedilerini ellerimizle besledik’’

Hayvan sevgisi küçük yaşlarda başladığını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Nezaket Okullarımızın yavrularıyla birlikte Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu programla Endemik Vadi’mizi gezdik. Ankara keçilerini ve kedilerini ellerimizle besledik. Çocuklarımız, Endemik Vadimizdeki endemik hayvanlarla birebir temasta bulunarak keyifli vakit geçirme imkânı buldular. Bu sayede hayatı paylaştığımız canlılara, daha şefkatli ve hoşgörü ile yaklaşmalarını sağlıyoruz’’ dedi.