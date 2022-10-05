Abb’den Yağlı Güreş Sporcuları İçin Bir Yeni Spor Kompleksi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sporu ve sporcuyu desteklerken Başkente modern spor kompleksleri kazandırmaya da devam ediyor. Daha önce Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor Kompleksi’ni hizmete açan Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de yağlı güreş karşılaşmalarına ve eğitimlerine ev sahipliği yapacak yeni bir merkezi Başkente kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
KASIM AYINDA HİZMETE AÇILACAK
Yenimahalle Macunköy’e hizmet verecek olan merkezin inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Toplamda 750 metrekare kapalı alan ve 2 kattan oluşacak merkezde, yağlı güreş sahası, 20 araç kapasiteli otopark, 40 sporcunun kalabileceği dinlenme odaları ile soyunma odaları ve duş alanları bulunacak.
Binanın alt katında fuaye oturma alanı, iki yönetim odası ve mutfak yer alırken, üst katta ise sporcuların dinlenme amacı ile kullanacağı 9 adet yatakhanenin olması planlandı. Yaklaşık 60 sporcuya hizmet vermesi planlanan kompleksin kasım ayında hizmete açılması hedefleniyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.