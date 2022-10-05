İsveç‘in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, Herrström'e, STV'de yer alan programa ilişkin Türkiye'nin güçlü tepkisini iletti.

Bakanlıktan yapılan çağrıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik hadsiz, çirkin ifade ve görüntülerin kabul edilemez olduğu ve bu gibi yayınların ifade ve basın özgürlüğü ile açıklanmasının mümkün olmadığının altını çizdi.