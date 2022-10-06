İnova Otomotiv 15. yaşını kutladı!

İSTANBUL (İGFA) - Koltuk sistemleri ve araç tasarım konusunda uzman firma olan İnova Otomotiv, sektördeki 15. yılını unutulmaz bir geceyle kutladı.

Hilton Otel'de düzenlenen ve firma yönetiminin yanısıra çalışanların da tam kadro katıldığı gecede İnova Otomotiv'in kuruluşundan bu yana 10 yıl üzeri süre çalışanlar ödüllendirildi.

Gecenin açılış konuşmasını yapan İnova Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Zülker Kavalcı, 15 yıl önce şirketi kurup, bu yolculuğa çıktıklarını belirterek, "Acı tatlı günlerimiz oldu. Bu başarııyı yakalamamız sizinle birlikte oldu. Pandemi dönemini de sizinle birlikte aştık. Nice 15 yıllara sağlıklı günler geçirmezini diliyorum” dedi.

İnova Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ayhan Necipoğlu is, 15 yılı geride bırakmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, "Yolumuza ilk kurulduğumuz heyecanla devam ediyoruz. Bir dünya markası yaratmanın haklı gururunun yaşıyoruz. Bundan sonra da birlikteliğimiz kuvvetlenerek artacak ve başarılarımızı devam edecektir” diye konuştu.

Gerek kuruluştan bu yana, gerekse 10 yılı aşkın süredir çalışanların ödüllendirildiği gece sahneleri güçlü sesi Cengiz Ateş'in sahne performansıyla renklendi. İnova Otomotiv ailesi, 15. yılı gönüllerince eğlenerek kutladı.