06 Eki 2022 - 11:22- Gündem G: 06 Eki 2022 - 11:23

İnova Otomotiv 15. yaşını kutladı!

ABONE OL Google News Sayfamız

Otomotiv yan sanayinde faaliyet gösteren İnova Otomotiv, kuruluşunun 15. yılını Hilton Otel'deki görkemli geceyle kutladı.
İnova Otomotiv 15. yaşını kutladı! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İSTANBUL (İGFA) - Koltuk sistemleri ve araç tasarım konusunda uzman firma olan İnova Otomotiv, sektördeki 15. yılını unutulmaz bir geceyle kutladı.

Hilton Otel'de düzenlenen ve firma yönetiminin yanısıra çalışanların da tam kadro katıldığı gecede İnova Otomotiv'in kuruluşundan bu yana 10 yıl üzeri süre çalışanlar ödüllendirildi.

Gecenin açılış konuşmasını yapan İnova Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Zülker Kavalcı, 15 yıl önce şirketi kurup, bu yolculuğa çıktıklarını belirterek, "Acı tatlı günlerimiz oldu. Bu başarııyı yakalamamız sizinle birlikte oldu. Pandemi dönemini de sizinle birlikte aştık. Nice 15 yıllara sağlıklı günler geçirmezini diliyorum” dedi.

İnova Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ayhan Necipoğlu is, 15 yılı geride bırakmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, "Yolumuza ilk kurulduğumuz heyecanla devam ediyoruz. Bir dünya markası yaratmanın haklı gururunun yaşıyoruz. Bundan sonra da birlikteliğimiz kuvvetlenerek artacak ve başarılarımızı devam edecektir” diye konuştu.

Gerek kuruluştan bu yana, gerekse 10 yılı aşkın süredir çalışanların ödüllendirildiği gece sahneleri güçlü sesi Cengiz Ateş'in sahne performansıyla renklendi. İnova Otomotiv ailesi, 15. yılı gönüllerince eğlenerek kutladı.

# İnova Otomotiv

06 Eki 2022 - 11:22 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İnova Otomotiv 15. yaşını kutladı! mask
İnova Otomotiv 15. yaşını kutladı!
TMO çeltik fiyatları güncellendi! Çeltik Alım Fiyatları Ton Başına 1000 Lira Artırıldı... mask
TMO çeltik fiyatları güncellendi! Çeltik Alım Fiyatları Ton Başına 1000 Lira Artırıldı...
TBMM Başkanı'ndan başörtüsü açıklaması! mask
TBMM Başkanı'ndan başörtüsü açıklaması!
Abb’den Yağlı Güreş Sporcuları İçin Bir Yeni Spor Kompleksi... mask
Abb’den Yağlı Güreş Sporcuları İçin Bir Yeni Spor Kompleksi...
Başkent Kültür Yolu Festivali "Türkiye-Japonya Dostluk Konseri"ne Ev Sahipliği Yaptı... mask
Başkent Kültür Yolu Festivali "Türkiye-Japonya Dostluk Konseri"ne Ev Sahipliği Yaptı...
Ankara'da Avrupa’nın En Büyük Nasa Yarışması Yapıldı! mask
Ankara'da Avrupa’nın En Büyük Nasa Yarışması Yapıldı!
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL