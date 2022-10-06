Anadolu Mobilya Fuarı 'Çiçek' açtı!

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA) Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Uluslararası Fuar Alanında gerçekleşen açılış programına Vali Çiçek’in yanı sıra, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Vali Yardımcıları Abdullah Kalkan ve Mehmet Sadık Tunç, Oda Başkanları, İl Protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Açılış programında konuşan Vali Çiçek, Kayseri’nin geniş orman sahalarına sahip olmamasına rağmen Mobilya üretiminde ve ihracatta Türkiye’nin ilk sırasında olduğunu belirterek, “Kayseri Anadolu coğrafyasının iç kısmında ve bu bölgenin karakteristik iklimi nedeniyle geniş orman sahalarına sahip değil ancak bakıyorsunuz mobilya üretimi ve ihracatında ilk sıralarda.

Hani adeta bozkırın ortasında açan özel bir çiçek misali, ticarette ve turizmde elde ettiği ve daha fazlasına da erişeceği başarılarla içinde yaşayanını, ziyarete gelenini kendine hayran bıraktıracak kadar özel bir şehir.

Fakat Kayseri’nin belki ilk başta dez avantaj gibi görünen denizin olmaması, ormanın olmaması gibi durumlarını avantaja çeviren çok kıymetli bir cevheri var! Huzurun şehri Kayseri’mizin, her koşulda şikâyet etmeden, yorulmadan çalışan ve üreten, yüreği ise vatan ve millete hizmet aşkı ile çarpan insanları, iş adamları var.” dedi.