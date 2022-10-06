06 Eki 2022 - 11:26- Gündem G: 06 Eki 2022 - 11:27

İstanbul-Hatay Seferi Yapan THY Uçağının İniş Sırasında Lastiği Patladı!

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Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Hatay seferini yapan yolcu uçağının Hatay Havalimanı’na inişinin ardından lastiği patladı. İtfaiye, aşırı ısınan iniş takımlarına müdahale ederken yolcular tahliye edildi.
İstanbul-Hatay Seferi Yapan THY Uçağının İniş Sırasında Lastiği Patladı! mask
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THY uçağının iniş sırasında lastiği patladı, yolcular tahliye edildi. 105 yolcunun bulunduğu THY uçağında meydana gelen olayla ilgili olarak Basın Müşaviri Yahya Üstün açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "TK-2256 sefer sayılı İstanbul (IST) - Hatay (HTY) seferinde uçağımızın iniş sırasında lastiği patlamıştır. Bu patlamaya bağlı olarak uçağın iniş takımlarından birinde aşırı ısınma meydana gelmiş ve itfaiye ekipleri iniş sonrası duruma hızlı şekilde müdahale ederek soğutmayı sağlamışlardır. Misafirlerimiz ve ekiplerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir. Sağlık durumlarında bir sorun yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
# İstanbul-Hatay Seferi Yapan THY Uçağının İniş Sırasında Lastiği Patladı!, Türk Hava Yolları’nın (THY)
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06 Eki 2022 - 11:26 - Gündem

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