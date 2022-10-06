Sincan Köylü Pazarları Artık 5 Gün...

Vatandaş da doğal üretim olan mahsullere kolay ulaşabiliyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan köylü pazarını ziyaret ederek vatandaş ve çiftçilerle sık sık görüşüyor. Sincan Köylü pazarlarına cumartesi günleri GOP Mahallesi Eski Çarşamba Pazar yeri de eklendi. Böylece haftanın 5 günü farklı mahallelerde hizmet vermeye başladı. Köylü pazarlarında çiftçilerin ürettiği doğal ürünler doğrudan tüketici ile buluşuyor ve çiftçiler, ürettikleri ürünleri aracısız şekilde satarak gelir elde ediyor.

Vatandaşlar da bostanda yetişen taze sebze ve meyvelere doğrudan ulaşmaktan oldukça memnun. Köyü pazarları, Sincan Belediyesi, Sincan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sincan Ziraat Odası iş birliği ile koordineli çalışma sonucunda kuruluyor. Üretici belgesi alan çiftçiler Sincan Zabıta Müdürlüğü’ne müracaat ederek köylü pazarında satış yapabiliyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Köylü Pazarını Ziyaret Etti

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da sık sık köylü pazarlarını ziyaret ediyor. Son olarak Osmanlı Mahallesinde kurulan köylü pazarını ziyaret eden Başkan Ercan çiftçilere bereketli kazançlar dilerken alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.

Köylü Pazarlarının Kurulduğu Noktalarsa Şöyle:

-Salı: Mevlâna Semt Pazarı

-Çarşamba: Menderes TOKİ Pazarı

-Cuma: Osmanlı Kapalı Semt Pazar yeri

- Cumartesi: GOP Mahallesi Eski Çarşamba Pazar yeri

-Pazar: Yenikent Kapalı Semt Pazarı